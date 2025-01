Killing Floor 3 partira à la chasse aux Zeds le 25 mars, une bêta est aussi prévue

Inscrivez-vous à la bêta dès maintenant

Comme prévu, le jeu de Tripwire Interactive sera bien disponible au cours du mois de mars, mais il faudra attendre la fin de celui-ci. Killing Floor 3 devrait être disponible à compter du 25 mars 2025, sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.

Le studio précise que le continent nord-américain aura droit à une édition physique du jeu, mais rien n’est encore annoncé en Europe. Il y aura cependant deux éditions numériques spéciales pour le titre avec la Deluxe Edition contenant un spécialiste en plus (Shadow Agent)n un pack de skins et d’autres bonus in-game, ainsi qu’une édition Elite Nightfall avec un peu plus de monnaie à dépenser et un Supply Pass d’un an pour obtenir tout plein d’objets.

Avant cette date, il nous sera possible de s’essayer à ce FPS très sanglant en participant à une bêta fermée, qui est quant à elle prévue entre le 20 et le 24 février prochain. Pour avoir une chance d’y participer, il faut vous rendre sur le site officiel de Killing Floor 3 et entrer une adresse mail en suivant les démarches indiquées.