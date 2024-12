Killing Floor 3 illustre son nouveau trailer et donne sa période de sortie

Dézinguage de zeds et métal, le pied intégral

Killing Floor 3, qui se fait décidément attendre, nous en dit quand même un peu plus à son sujet. Il faut savoir que le soft se déroulera plus de 70 ans après les événements du second volet. Comme toujours, dans cet univers se déroulant en 2091, vous devrez éliminer des hordes de zeds à n’en plus finir en tant que spécialiste Nightfall, un groupe rebelle devant arrêter les agissements de la méga corporation Horzine.

Pour arrêter ces armées de zed, vous aurez à disposition tout un arsenal mortel avec des katanas, arbalètes, un lance-flammes ou encore divers gadgets et compétences à débloquer pour vos spécialistes. En supplément de zone dangereuses permettant d’utiliser des pièges pour éliminer plus facilement les zeds, le titre offrira un système de démembrement un peu plus poussé, de nouveaux ennemis mais également des exécutions au corps à corps. Autant dire que le titre en coopération jusqu’à six joueurs sera toujours aussi fun, et avec du métal ébouriffant qui fait plaisir.

Egalement, Killing Floor 3 disposera très bientôt d’une bêta fermée. Bien que les infirmations soient encore maigres à son sujet, il faudra néanmoins s’inscrire sur le site officiel afin de tenter d’y participer, et de tester le jeu un peu en avance.

Concernant sa date de sortie, Killing Floor 3 est fixé pour Mars 2025 sans plus de précisions sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.