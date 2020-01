Kingdom Hearts 3 Re:Mind illustre ses nouveautés

Kingdom Hearts 3 aura bientôt (sur PS4 en tout cas) droit à son gros DLC Kingdom Hearts 3 Re:Mind qui apportera de nouvelles réponses à cette histoire mais également des nouveautés en matières de gameplay et de fonctionnalités.

Un mode photo boosté par la magie

Kingdom Hearts 3 Re:Mind propose un mode photo bien plus élaboré qu’actuellement. Tout d’abord, un nouveau menu appelé « Data Greeting » permettra de créer des clichés sur mesure en choisissant les personnages, des objets, des effets et les environnements en arrière-plan que vous voulez. Il sera en outre possible de personnaliser les poses et les expressions faciales sans oublier des filtres.

Le DLC vous donnera l’occasion de faire vos propres diaporamas grâce à un fonction dédiée. Vous pourrez donc créer des successions de photos avec les musiques de jeu

Un menu premium enfin visible

Comme annoncé, le DLC donnera la possibilité d’ajuster la difficulté du jeu selon son bon vouloir en l’augmentant ou en la diminuant via tout un tas d’options. Nous avons enfin un visuel qui nous permet de voir comment ce menu premium est agencé.

La nouvelle forme de Sora : le retour du dual wielding

On savait que Sora aurait une nouvelle forme grâce à la transformation de la Keyblade qui viendra avec la mise à jour gratuite 1.07, et nous avons enfin le résultat en images. Cette « double forme » rappelle bien évidemment le style de Roxas, nous avons d’ailleurs des deux Keybalde du simili : Tendre promesse et Souvenir perdu.

Kingdom Hearts 3 Re:Mind confirme que l’on pourra combattre 13 boss de l’Organization XIII dans combats bourrés de challenge et que l’on pourra incarner d’autres personnages jouables : Riku, Aqua, Roxas, et Kairi.

Le DLC Kingdom Hearts 3 Re:Mind sortira sur PS4 le 23 janvier prochain et sur Xbox One le 25 février prochain.