Explorer Kaamelott : Présentation et avis sur le livre de Third Editions

Dans le monde des séries francophones, plusieurs ont su capter l’attention du public durant de nombreuses années. Parmi celles-ci se trouve Kaamelott, l’histoire du roi Arthur de Bretagne revue par Alexandre Astier et son équipe. Lancée sur le petit écran en 2005, la série a fait son petit bonhomme de chemin dans le cœur des téléspectateurs jusqu’à la fin de sa sixième saison, ou plutôt son sixième Livre.

Et, vous n’êtes pas sans le savoir, l’éditeur Third Editions est toujours à l’affût du bon sujet, de la petite news qui mettra leurs livres dans l’actualité. C’est pourquoi, en 2021, ces derniers nous proposent un ouvrage complet sur cette fameuse série qu’est Kaamelott. Après tout, n’est-ce pas cette année qu’est censé sortir le premier volet de la trilogie cinématographique du même nom ? Oui, cette trilogie que tant de fans attendent et qui doit prendre place suite aux événements narrés dans l’ultime saison débute enfin cette année !

Mais si la série et les produits dérivés de cette dernière se vendent plutôt bien, même plus de dix ans après sa fin, qu’en est-il du livre de Clément Pelissier ? Ce dernier mérite-t-il de se vendre autant que la franchise désormais pluri-média créée par le réalisateur, acteur, scénariste, et j’en passe qu’est Astier ? Voyons cela ensemble.

Du Graal à Kaamelott, en passant par les rois de Bretagne

Mais qu’est-ce qui fait qu’une série comme Kaamelott peut rencontrer un tel succès ? Comment se fait-ce qu’une série puisse, comme celle d’Alexandre Astier le fait, fédérer autant qu’elle divise ? Dans son ouvrage, Clément Pelissier nous donne de nombreuses clés pour résoudre ce mystère qui va, au final, bien au-delà du simple « parce que » ou « on aime ou on aime pas ». Car, en effet, Kaamelott est avant tout une série bourrée de références, d’inspirations, mais c’est surtout une réécriture en apparence comique d’un sujet vu et revu : les légendes arthuriennes.

Au panthéon de l’humour en France (je ne parle ici pas du panthéon de l’humour français, attention), Kaamelott a su se faire une place aux côtés des Inconnus, de Monty Python, Louis de Funès et, dans une moindre mesure, des Charlots. Alors, quoi de plus normal que de proposer un ouvrage complet analysant ce mastodonte télévisuel avant son arrivée en salles ? Rien, tout à fait !

A la façon de ce qu’a fait Damien Duvot (pour rester dans l’analyse cinématographique) avec son ouvrage sur Disney, Clément revient ici sur le décryptage des raisons du succès de la série, mais pas que. Si Kaamelott est une série comique, elle n’est pas que ça, elle est également une série où les thèmes abordés sont foison et dont la portée est bien plus importante qu’il n’y paraît au premier abord, même si un petit « c’est pas faux » de Perceval parvient toujours à rendre la situation moins dramatique qu’elle ne pourrait l’être dans une conversation « normale ».

L’ouvrage revient également avec exactitude sur les acteurs de cette fameuse quête du Graal dans laquelle se lance Arthur Pendragon. L’auteur ne s’arrête évidemment pas à l’adaptation libre d’Alexandre Astier puisqu’il parle également de tout ce qui gravite autour du Graal dans les légendes, mais aussi dans l’histoire de Chrétien de Troyes. Il s’agit donc d’un ouvrage très complet, qui ne se contente pas de caresser la surface de la série mais qui a plutôt pour but d’aller en profondeur pour offrir une vision d’ensemble très complète de l’histoire.

Tout est dans le détail

Une autre chose plutôt louable, c’est que Clément parvient à analyser Kaamelott à la fois avec son œil de fan, mais aussi via une bibliographie reprenant les dires d’autres auteurs avant lui. Une bibliographie sur un livre traitant d’une série ? Eh bien oui, c’est une habitude chez les auteurs de Third. Mais si les sources traitant de la série sont plutôt de l’ordre d’articles de presse, c’est surtout du côté de la littérature scientifique que l’intérêt se trouve. En effet, l’auteur nous propose ses lectures sur le Graal, Aristote, les roi de Bretagne, et bien plus encore. De quoi montrer tout le sérieux mis dans ses recherches pour nous concocter un livre de grande qualité.

Cette façon de faire, de mettre en lumière les propos des autres, c’est un peu le propre d’une recherche, du moins d’une partie de recherche. Et quand on lit recherche, on se dit souvent « bon sang, ça va être pompant ». Mais rassurez-vous, il n’en est rien dans l’ouvrage de Clément. Ce dernier nous propose un livre bien écrit, où analyses et extraits de dialogues s’entremêlent pour donner l’illusion d’une discussion avec l’auteur, la nostalgie de reparler de nos épisodes favoris autour d’un verre.

Mais surtout, l’auteur prend la peine de nous parler de ce qui la télé ne nous a pas montré, ces petites touches de magie qui font que ce qui nous est projeté fonctionne. D’une certaine manière, le lecteur peut avoir l’impression d’accompagner l’équipe et de découvrir comment tout a été créé… à partir du mythe d’Arthur Pendragon et de ses aventures. Enfin, c’est une invitation à se questionner sur soi et son rapport à Kaamelott, aux personnages, au Graal en lui-même. Qu’est-ce que le Graal, qu’est-ce que nous, pauvres mortels, recherchons au final ?

Au passage, soulignons que cette lecture de quelques 256 pages est décomposées en cinq parties : une introduction, trois chapitres centraux et une conclusion. A la manière d’un récit héroïque, l’introduction nous explique le début de l’aventure, comment tout s’est goupillé pour que Kaamelott voit le jour. Logiquement, les trois chapitres centraux s’intéressent à la réalisation de la série, aux thématiques, personnages, mais aussi à la diffusion sur antenne. Et puis, n’oublions pas non plus les multiples références à la pop culture mais aussi au monde contemporain qui permettent de donner son essence à Kaamelott.

Faut-il craquer pour Explorer Kaamelott ?

Ainsi, via son travail de recherche et d’analyse, Clément Pelissier nous permet de comprendre les tenants et aboutissants de Kaamelott, mais pas que. En effet, c’est aussi une analayse du travail d’Alexandre Astier qui nous est proposé, jusqu’à s’intéresser au travail réalisé sur la table ronde. L’auteur ne laisse rien au hasard et cherche à aider chacun à comprendre des éléments cachés ou plus étriqués de la série.

Si l’humour est l’élément marquant de cette série, ce n’est pas la seule chose qui fascine depuis tant d’années. Il est encore un peu tôt pour savoir si plusieurs générations seront marquées par Kaamelott et si nous en parlerons encore dans 20 ans, mais grâce à cet ouvrage, on comprend déjà bien mieux pourquoi cette série divise, mais aussi et surtout pourquoi elle parvient à unir une pareille communauté de fans !

Dès lors, que dire ? Simplement que l’ouvrage Explorer Kaamelott est à conseiller à tout bon fan de la série d’Alexandre Astier. Clément décrypte et analyse tout ce qu’il faut pour comprendre l’ensemble de la franchise, tout en proposant son regard de fan. Le livre est excellent, et rend à Kaamelott ce qui est à Kaamelott. Donc… que dire de plus ? Foncez !