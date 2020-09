Jump Force montre quelques secondes de gameplay pour Hiei

Pas de grosse annonce pour Jump Force lors de son passage sur le stream spécial Tokyo Game Show de Bandai Namco. Mais on a au moins eu quelques secondes de gameplay pour Hiei annoncé il y a peu.

Hiei très bien dans Jump Force

Venu de Yu Yu Hakusho, Hiei rejoindra le casting du jeu de combat crossover cet automne, en même temps que Meruem. Enfin quand on dit cet automne, c’est pour les versions PlayStation 4, Xbox One et PC puisque la Switch devra attendre l’année prochaine. Le trailer nous rappelle tout de même que les deux derniers personnages de la saison 2 viendront respectivement de Bleach et de JoJo’s Bizarre Adventure.

Jump Force est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.