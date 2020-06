[MAJ] Jump Force Deluxe Edition devrait sortir en Europe le 28 août

Mise à jour : C’est confirmé. Par l’intermédiaire du trailer européen, Bandai Namco a indiqué que Jump Force Deluxe Edition sortira le 28 août prochain en Europe.

Annoncée en avril dernier, Jump Force Deluxe Edition, la version Switch du jeu de combat édité par Bandai Namco, sortira le 27 août en Asie et devrait logiquement être disponible dès le lendemain en Europe. Selon Gematsu, l’information sera officialisée par le studio japonais plus tard dans la journée.

Du fan service à foison

En plus du titre de base sorti l’an dernier, cette édition contiendra les neuf personnages du Character Pass 1 : Seto Kaiba, Biscuit Krueger, All Might, Majin Boo, Katsuki Bakugo, Toshiro Hitsugaya, Madara Uchiwa, Grimmjow Jaggerjack et Trafalgar Law. Elle proposera également du multijoueur local jusqu’à six joueurs sur la même console (un Joy-Con par personne). En cas de précommande avant le 26 août, vous pourrez récupérer des bonus cosmétiques en jeu.

Rappelons que Jump Force est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et a lancé son Character Pass 2 le 22 mai dernier avec l’ajout au roster de Todoroki Shoto (My Hero Academia). Quatre autres personnages tirés des mangas Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Bleach et JoJo’s Bizarre Adventure le rejoindront à une date encore inconnue.