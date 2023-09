JUMP: Assemble fera s’affronter les héros de Dragon Ball, One Piece ou Naruto dans un MOBA mobile

On veut le héros de Kagurabachi dans JUMP: Assemble

Il faut avouer que le premier communiqué de presse ne nous apprend pas grand chose sur ce MOBA très classique. Oui, certains lancent toujours des MOBA veille 2024, comme quoi on peut être encore plus en retard que Pokémon Unite. Les combats se feront en cinq contre cinq et les premiers mangas cités sont Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Mashle et Undead Unluck. Désolé les fans de Deku, vous pourrez vous consoler avec votre battle royale.

Évidemment, on nous promet que d’autres œuvres seront ajoutées au fur et à mesure et on ne doute absolument pas que si le jeu tient sur la durée, son casting sera impressionnant. D’ailleurs les différentes vidéos de gameplay déjà disponibles sur Youtube permettent de voir 25 personnages jouables que nous allons lister immédiatement.

Dragon Ball : Son Goku (apprenti de Tortue Géniale) Son Goku (Super Sayan) Freezer Majin Buu

One Piece : Monkey D. Luffy (« Super Rookie », forme pré-ellipse) Monkey D. Luffy (« Capitaine pirate », forme post-ellipse) Usopp Tony Tony Chopper Boa Hancock

Naruto : Naruto Uzumaki (Genin) Naruto Uzumaki (Jinchuriki à neuf queues) Sasuke Uchiha Gaara Minato Namikaze

Bleach : Uryu Ushida Orihime Inoue

Jujutsu Kaisen : Megumi Fushiguro Nobara Kugisaki

Demon Slayer : Tanjiro Kamado Nezuko Kamado Inosuke Hashibira Shinobu Kocho

Mashle : Lance Crown

Undead Unluck : Andy Fuuko Izumo



Il est où Roronoa Zoro ?

Forcément, on suppose que c’est loin d’être complet puisque l’on voit mal les développeurs mettre Ichigo Kurosaki, Yuji Itadori et Mash Burnedead sur l’image de présentation mais pas dans le roster. Cela vient probablement du besoin de diversifier les rôles dans les équipes. Pareil, les absences de personnages tels que Vegeta ou de mangas comme Jojo’s Bizarre Adventure, Hunter X Hunter, My Hero Academia, Saint Seiya, Gintama et les autres…

Si vous avez envie d’essayer le jeu, mauvaise nouvelle puisque la bêta fermée qui est en cours est réservée aux Philippines en demandant un lien de téléchargement sur Discord ce qui fait donc des démarches, même si on constate que JUMP: Assemble est déjà traduit en anglais comme on le voit sur les vidéos de la chaîne Gaming Mobile utilisées pour illustrer cet article comme par exemple cette démonstration du mode de jeu Dragon Ball avec Shenron et les boules de cristal.

On retrouvera donc JUMP: Assemble sur iOS et Android un jour s’il parvient bien jusqu’à chez nous après son lancement asiatique en 2024. On vous aurait bien dit de patienter sur Jump Force en attendant si ce petit ange parti trop tôt était toujours disponible.