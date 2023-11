Jujutsu Kaisen: Cursed Clash s’attarde en vidéo sur Nanami, Mahito, Eso et Kechizu

Nanami vient mettre un ratio à vos adversaires

Le roster du jeu continue à s’agrandir avec la présence de l’exorciste Kento Nanami, un personnage très populaire auprès des fans. Il est naturellement rejoint par son ennemi et fléau, Mahito, mais aussi par les frangins Eso et Kechizu, qui compteront pour un seul personnage. Ce trailer est aussi l’occasion de voir que certains duos auront droit à des interactions spécifiques, comme Jogo et Mahito ou encore Nanami et Gojo. On imagine maintenant que le gros du roster a été présenté, même si l’on pourrait avoir encore quelques surprises (Geto ? Yuta ?).

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash est prévu pour le 2 février 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch