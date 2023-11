Jujutsu Kaisen: Cursed Clash : Aoi Todo, Hanami et Jogo se déchainent dans un nouveau trailer

Sortie toujours prévue le 2 février 2024 sur PC et consoles

Pour rappel, ce jeu de combat est une adaptation du célèbre manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. Développé par Byking (My Hero One’s Justice) et édité par Bandai Namco, il nous proposera de prendra part à des affrontements en 2v2 opposant exorcistes et fléaux. Pour le moment et sauf erreur de notre part, l’identité de onze combattant(e)s ont été révélé(e)s sur les quinze que comptera le titre lors de sa sortie. Alors, avez-vous une idée des quatre derniers/dernières qui seront ajouté(e)s d’ici là ?

Rendez-vous le 2 février 2024 pour le lancement de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.