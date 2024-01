Judas ne trahira personne sur son ADN

Si le trailer d’annonce avait d’ores et déjà indiqué que l’inspiration BioShock demeurait plus que présente pour la conception de Judas, ce deuxième trailer enfonce le clou. Désormais, nous avons même une idée plus précise du contexte dans lequel nous évoluerons.

La cité spatiale Mayflower abrite une population entraînée à se faire justice elle-même en cas de délit, et où l’économie, la politique et l’art sont contrôlés à l’extrême par des machines. Au milieu de la torpeur collective, Judas, une des citoyennes, décide en gros d’avaler la pilule rouge et de mettre le bazar en déclenchant une révolution.

Impossible de ne pas y voir un parallèle avec Rapture, son isolement de la société, l’utopie derrière les promesses d’Andrew Ryan, ainsi que le chaos qui finit par survenir. Et ce n’est pas le gameplay qui prendra un quelconque contrepied puisque le combo pouvoir main gauche/arme main droite est, comme on l’a déjà vu lors de l’annonce, de retour et promet de belles combinaisons. Et pour achever le bingo de l’immersive sim, nous aurons bien entendu des choix à faire, impactant l’histoire et son dénouement.

Comme pressenti, Judas n’apporte pas d’informations sur sa date de sortie, et reste attendu sur PS5, Xbox Series, et PC via Steam et l’Epic Games Store.