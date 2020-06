Josef Fares (A Way Out) montrera son prochain jeu lors de l’EA Play

L’actualité bat actuellement son plein et les annonces s’enchaînent. Encore une fois, la semaine à venir risque d’être particulièrement riche : entre les conférences prévues et les sorties telles que The Last of Us 2, on aura de quoi faire. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Electronic Arts tiendra sa conférence EA Play et il devrait y avoir plusieurs annonces, notamment celle du prochain jeu de Josef Fares.

Un teaser arrive

A short tease about the next game on #EAPlayLive 18 june. Don’t miss it! — Josef Fares (@josef_fares) June 15, 2020

C’est sur son compte Twitter personnel, pas très actif ces derniers mois, que Josef Fares annonce que son prochain jeu sera bientôt dévoilé aux yeux de tous. Le créateur a lâché simplement « un court teaser au sujet du prochain jeu lors de l’EA Play, le 18 juin. Ne le manquez pas ! ». Simple et concis, le rendez-vous est donné. Il ne faudra donc pas s’attendre à une longue présentation mais probablement juste un teaser, un nom et pourquoi pas, quelques images de ce projet probablement développé par son studio Hazelight.

Pour rappel, Josef Fares est l’homme derrière le récent A Way Out mais aussi l’excellent Brothers : A Tale of Two Sons. Ce nouveau jeu est en projet depuis deux ans puisque Josef Fares l’avait annoncé en avril 2018. Aucune information supplémentaire mais on peut s’attendre à un titre avec une composante coopérative derrière, vu les habitudes du créateur.