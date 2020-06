Décidément, le mois de juin est très riche. Quand il ne s’agit pas de sorties, ce sont des conférences, comme celles du PC Gaming Show et du Guerrilla Collective ou la présentation de la PS5. Cette semaine sera par contre marquée par de nombreuses sorties et on fait le point sur ce qui arrive.

Quelles sont les sorties jeux du 15 au 21 juin 2020 ?

Desperados III (PC, PS4, Xbox One) – 16 juin

Première sortie notable, c’est ce mardi que cela se passe avec l’arrivée du troisième Desperados. Jeu de stratégie en temps réel, le titre va nous plonger en plein Mexique et Etats-Unis des années 1870. On y incarnera un petit groupe aux différentes capacités et le tout, dans un far west impitoyable.

Disintegration (PC, PS4, Xbox One) – 16 juin

Le même jour sortira Disintegration, un FPS science-fiction développé par le co-créateur de la célèbre franchise Halo. Le titre propose aussi bien une campagne solo que du contenu multijoueur et on sera plongé dans un futur proche où l’humanité est au bord de la destruction.

Summer in Mara (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 16 juin

Petite trouvaille indépendante de cette semaine, Summer in Mara vous enverra sur un archipel pour une aventure joyeuse et bon enfant. Très tourné sur l’écologie, le titre nous demandera de nous occuper de notre île, d’explorer les environs ou encore récolter pour faire prospérer notre havre de paix.

The Last of Us Part II (PS4) – 19 juin

Sortie la plus attendue de cette semaine et probablement l’une des plus importantes de l’année, The Last of Us 2 va enfin arriver sur PlayStation 4. On y retrouve Ellie plusieurs années après la fin du premier volet, et elle partira dans une histoire de vengeance personnelle. Au programme, de nouveaux infectés, une histoire poignante, quelques mécaniques plus profondes. Le rendez-vous est pris ce vendredi et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de The Last of Us Part II ou juste entrevoir notre guide complet de The Last of Us 2.

Parmi les autres sorties, on peut évoquer l’arrivée de The Waylanders en accès anticipé sur Steam le 16 juin, l’arrivée de West of Dead sur PC et Xbox One le 18 juin, les versions Switch de Burnout Paradise Remastered et de Railway Empire ou encore l’arrivée de The Coma 2: Vicious Sisters sur PS4 et Switch, tout ça, le 19 juin.