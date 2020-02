Après avoir offert la semaine dernière Kingdom Come : Deliverance ainsi que Aztez, l’Epic Games Store nous emmène dans des genres complètement différents. Voici donc la présentation des prochains jeux de la plateforme.

Faeria

Faeria est un jeu de cartes avec un plateau interactif. Vous devrez construire et agencer votre propre deck afin de gagner votre duel dans des batailles plutôt stratégiques. Sachez que vous aurez accès à plusieurs modes de jeux dont les campagnes en solo, le mode draft ou multijoueur et sachez que toutes les cartes sont gagnées en jouant simplement au jeu. Participez à des tournois officiels réguliers avec de supers prix, ou bien regardez-les en direct et gagnez du butin dans le jeu.

Assassin’s Creed Syndicate

La saga phare de Ubisoft dont Assassin’s Creed Syndicate était le dernier dans le format classique annuel, n’est plus vraiment à présenter. Ici vous incarnez deux jumeaux, Evie et Jacob Frye dans un univers de l’époque victorienne dans la ville de Londres. Vous devrez tenter d’éliminer les menaces qui se dresseront sur votre chemin afin de récupérer plusieurs quartiers et lieux stratégiques comme Westminster ou Whitechapel.

Comme à l’accoutumée, pour récupérer vos jeux gratuitement et ce, à vie, il vous suffit de vous rendre sur le launcher Epic Games ou sur son site internet et d’ajouter les titres à votre bibliothèque. Ils seront ajoutés et disponible à tout moment.