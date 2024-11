Assassin’s Creed Syndicate vient d’être mis à jour sur PS5 et Xbox Series X pour jouer en 60 fps

Le combo 4K/60 fps enfin accessible sur consoles

Pendant que tous les jeux récents ou presque se mettent à l’heure de la PS5 Pro avec des mises à jour dédiées à la nouvelle console de Sony, Ubisoft s’est dit qu’Assassin’s Creed Syndicate méritait lui aussi d’être plus beau que jamais sur consoles. C’est pourquoi une mise à jour est arrivée hier pour le jeu, et pas seulement sur la PS5 Pro puisqu’elle concerne également la PS5 classique et la Xbox Series X.

En téléchargeant cette update gratuite, qui est disponible dès maintenant, vous pourrez ainsi jouer à Assassin’s Creed Syndicate en 60 images par secondes sur ces plateformes, et en 4K pour ne rien gâcher. Une amélioration significative qui vous donnera peut-être envie de retrouver Jacob et Evie dans une expérience plus fluide que jamais. Même si l’épisode n’est pas des plus appréciés, il est toujours agréable de voir qu’Ubisoft ne le met pas totalement de côté et nous permet d’en profiter enfin dans les meilleures conditions.