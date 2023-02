Assassin’s Creed Syndicate reçoit un patch surprise sur PS5

Ubisoft vient tout juste de mettre fin au support d’Assassin’s Creed Valhalla après plus de deux ans de patchs et de DLC. L’aventure d’Eivor est désormais définitivement bouclée et le patch 1.7.0 devrait être le dernier, sauf en cas de problème majeur qui obligerait l’équipe à retourner sur le projet. Car Ubisoft veut aujourd’hui montrer que même des années après l’arrêt du support d’un jeu, un patch est toujours possible si le titre en a vraiment besoin. On le voit aujourd’hui avec Assassin’s Creed Syndicate, qui reçoit une mise à jour étonnante.

We're happy to announce that Assassin's Creed Syndicate will receive an update tomorrow, February 23, on PlayStation 4.

This update will provide a fix for flickering issues when playing on PlayStation 5. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Q2Huord4Dq

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 22, 2023