Un jeu Tortues Ninja inspiré par l’histoire The Last Ronin et God of War est en préparation

Malgré la popularité de la série, les jeux Tortues Ninja ne se bousculent pas au portillon. Heureusement pour les fans des Tortues, l’année 2022 a été un peu plus riche avec tout d’abord une compilation d’anciens jeux de la part de Konami, mais aussi le très bon Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge qui aura marqué les esprits. Mais c’est toujours un peu timide dans le monde des grosses productions. Alors forcément, quand Paramount annonce l’arrivée d’un jeu Tortues Ninja inspiré par des jeux comme God of War, il y a de quoi se dire que les moyens ont été mis.

Un AAA sombre, violent, qui a de l’ambition

C’est via Polygon que l’on apprend que la saga va obtenir un nouveau jeu qui se basera sur l’histoire du comics The Last Ronin, qui s’éloigne quelque peu de ce que l’on connait des Chevaliers d’écailles et de vinyle.

Ici, on y suit la dernière Tortue survivante (on vous laissera découvrir qui) dans un New-York dévasté et très sombre, où il est question de vengeance et de chaos. Un récit très populaire et qui a été acclamé par la critique, qui va maintenant avoir droit à son propre jeu vidéo.

Le site révèle que le jeu devrait s’inspirer des jeux d’action et d’aventure traditionnels, à l’image d’un God of War. Etant donné la nature de l’histoire, on se dirige vers un jeu entièrement solo. On ignore encore quel studio est à l’oeuvre ici, et on comprend que le projet n’en n’est qu’à ses balbutiements.

Il ne faut pas attendre de nouveaux détails avant quelques mois, voire des années, mais les fans de la licence se réjouiront de savoir qu’un tel projet est en préparation.