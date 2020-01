Seigneur des Anneaux : Le jeu Gollum en 2021 sur PS5 et Xbox Series X

On a tendance à l’oublier mais un jeu vidéo Le Seigneur Des Anneaux centré sur Gollum est bel et bien en développement. Annoncé en avril dernier, celui-ci fait la une du magazine Edge. En plus de s’offrir un premier visuel, on a également droit à quelques informations croustillantes en plus, comme une période de sortie un peu plus précise, des consoles et d’autres précisions.

Un jeu porté sur la double personnalité de Gollum

De son nom complet The Lord of the Rings: Gollum, le jeu vidéo centré sur la mythique créature du Seigneur des Anneaux confirme une première chose importante : le jeu sortira en 2021 à destination des consoles de nouvelle génération. En plus de la mouture PC déjà confirmée, on peut donc rajouter le titre à la liste des jeux PS5 et Xbox Series X actuellement en développement.

Chapeauté par Daedalic Entertainment, développeur allemand que l’on connait pour la série Deponia, le jeu prendra la forme d’un jeu d’action/aventure avec un peu de furtivité. Ce qui intrigue le plus, c’est que l’on nous parle d’une mécanique basée sur la double personnalité de Gollum.

On n’en sait pas plus pour l’instant mais cela a de quoi soulever quelques interrogations. Est-ce qu’il s’agit d’un pouvoir à utiliser ? Une compétence passive qui nous impose l’une ou l’autre personnalité ? Quoiqu’il en soit, cela reste une très bonne idée de vouloir explorer cette facette du personnage.

Un point sur le scénario

Pour ce qui est de l’histoire, celle-ci va débuter à Barad-Dûr, dans le Mordor, où Gollum est retenu captif dans une forteresse. On ne sait pas précisément où se situe l’intrigue quant au lore du Seigneur des Anneaux pour l’instant. Enfin, le magazine évoque aussi des « niveaux gigantesques » à explorer avec des visuels et décors inspirés par les illustrations de J.R.R. Tolkien.

Voilà qui permet de concrétiser un peu le projet. Rappelons tout de même que lors de son annonce initiale, on savait déjà qu’il devrait nous raconter l’évolution du personnage de Sméagol. On sait aussi que le titre tournera sous l’Unreal Engine 4.

Bref, on vous laisse sur la couverture du magazine qui nous montre Gollum face à un immense dragon. Entre l’ambitieuse série Amazon, le MMO Seigneur des Anneaux en développement chez Amazon Game Studios et donc ce The Lord of the Rings: Gollum, les fans de l’univers de Tolkien auront de quoi se mettre sous la dent dans les prochaines années.