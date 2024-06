Jango Fett reprend du service dans le remaster de Star Wars: Bounty Hunter

Place au papa de Boba

Sorti en 2002 sur PS2 et GameCube, Star Wars: Bounty Hunter nous plaçait aux commandes de Jango Fett, père de Boba, dans un jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne se déroulant tout juste avant les événements du film L’Attaque des Clones. Un titre qui peut aujourd’hui attirer de nouveaux fans étant donné la popularité des Mandaloriens grâce à la série de Disney (même si elle se déroule bien après, chronologiquement parlant).

Avec cette nouvelle version, le jeu bénéficiera de nouvelles textures et d’un meilleur éclairage, en plus d’un outil pour éclairer les zones d’ombres afin d’y voir plus clair. De plus, en terminant la campagne principale du jeu, il sera possible de la recommencer avec un skin de Boba Fett.

Ce Star Wars: Bounty Hunter est prévu pour le 1 août prochain sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.