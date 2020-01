Iron Danger fixe sa date de sortie sur PC

Aperçu pour la première fois lors de la gamescom 2019, Iron Danger, le hack’n’slash stratégique développé par Action Squad Studios, n’est plus très loin de sortir. En effet, une date de sortie a enfin été révélée pour le soft sur PC.

Une sortie fin mars pour Iron Danger

Le titre qui nous propulsera dans un mélange de mythologie nordique, décors steampunk et polar futuriste sera de sortie finalement le 25 mars prochain sur PC. Encore deux petits mois à patienter, et on rappelle que le jeu prendra la forme d’un hack’n’slash stratégique à base de manipulation du temps.

La production du bébé d’Action Squad Studios nous permettra au passage d’incarner Kipuna. Simple villageoise au début, le demoiselle sera sauvée in extremis lors de l’attaque de son village par une mystérieuse créature lui donnant le pouvoir de manipuler le temps.

De ce fait, le soft vous donnera en l’occurrence la faculté de remonter le temps de cinq secondes. Et du coup, cela vous donnera une belle palanquée de possibilités d’approches, jusqu’à trouver la bonne pour progresser. Force est de constater que cette mécanique est séduisante sur le papier, et sachez que le titre proposera pas moins de quinze heures de jeu, ce qui reste convenable pour un jeu de cette trempe.

Il ne nous reste plus qu’à tester le jeu en long en large et en travers afin de voir si le jeu tient la route, et on rappelle que Iron Danger sortira le 25 mars prochain sur PC. Une nouvelle preview arrivera prochainement sur le site bien avant la sortie du soft afin de vous donner nos secondes impressions sur le jeu.