Into The Pit dévoile son premier trailer débordant de magie

Lors du stream de Xbox en prévision de la Gamescom 2021 qui ouvre bientôt ses portes virtuelles, Into The Pit s’est montré pour la première fois avec un trailer et une date de sortie.

Un FPS/Roguelite avec de la magie

Sous ses airs rétro, le FPS et Roguelite développé par Nullpointer Games nous engouffre dans un univers où vous devrez venir à bout de forces démoniaques, et surtout découvrir ce qu’il est advenu de votre cousine Luridia. Au programme, dans la peau d’un membre d’une famille de mystiques chasseurs, vous aurez des donjons générés procéduralement ainsi que divers sorts et pouvoirs à utiliser pour venir à bout de vos ennemis.

Et roguelite oblige, Into The Pit aura également à son actif des améliorations que vous pourrez garder de façon permanente afin de mieux négocier vos prochains runs. Evidemment, il sera aussi question de mélanger des clés et runes, afin de combiner et générer différentes rencontres qui seront une fois de plus aléatoires. En tout cas le titre est prometteur, et ce côté Fast FPS et roguelite est totalement séduisant.

Reste à voir de quoi il en retourne lors de sa sortie prochaine le 19 octobre prochain sur PC via Steam et Xbox One. Notez que le soft sera également disponible à sa sortie sur le Xbox Game Pass sur PC et Xbox.