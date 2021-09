Into The Pit

Into the Pit est un FPS de type roguelite développé par Nullpointer Games et édité par Humble Games. Affichant une identité graphique rétro, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de contrôler un membre d'une famille de mystiques en quête de connaissances cherchant à retrouver Luridia, sa cousine disparue, dans un hameau désolé qui abriterait une fosse démoniaque.