Into The Breach bientôt gratuit sur l’Epic Games Store

Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store dévoile les titres qui seront gratuits la semaine prochaine, à savoir du 03 au 10 septembre. Si cette semaine, Hitman et Shadowrun Collection sont à l’honneur, un unique jeu sera bientôt gratuit : Into the Breach, un rogue-like.

Into The Breach

Into the Breach est un jeu de stratégie au tour par tour qui place le joueur à la tête d’une armée de mecha. Le but du jeu est d’empêcher la disparition de la civilisation humaine par une race de créatures venant des tréfonds de la terre. Les combats se déroulent sur un échiquier de plusieurs cases où le placement des unités a son importance et où l’environnement peut jouer un rôle décisif.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic Games Store ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, le jeu est à vous à vie !