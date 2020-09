Interview avec Toshihiro Kondo, président de Falcom (Ys, Trails, PS5…)

Avec l’arrivée prochaine de Ys IX et The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV chez nous, la compagnie responsable de ces licences, Nihon Falcom, a su développer une belle audience en Occident même si elle reste tout de même de niche. Avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles et des nouvelles choses que préparent Falcom pour l’avenir, nous avons pu poser des questions à ce sujet à Toshihiro Kondo, président de Nihon Falcom.

Note : Dans un souci de contexte concernant certaines questions (comme l’officialisation de la localisation de Ys IX ou la sortie de Hajimari no Kiseki au Japon), veuillez prendre en compte le fait que les réponses à cette interview nous été fournies environ un mois après l’envoi de nos questions.

Le futur de Trails, Ys et plus encore

Bonjour, pouvez-vous tout d’abord vous présenter brièvement et nous dire quelles sont vos fonctions au sein de Nihon Falcom ?

Mon nom est Toshihiro Kondo et je suis le président de Falcom. Je suis responsable de tous les jeux en développement. Je dirige et écris aussi certains titres.

The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki sortira bientôt au Japon. Le jeu fera intervenir de nombreux personnages des précédents « Trails » ainsi que de nouveaux. Prévoyez-vous un casting aussi large pour la suite ou est-ce seulement une transition pour introduire la partie Est du continent de Zemuria ?

Je ne pense pas qu’il y aura autant de personnages dans les titres à venir par rapport à celui-ci (cela dit, le nombre de personnages présents dans les prochains titres ne sera pas dérisoire) Hajimari prépare le terrain pour que l’histoire se tourne sur la partie orientale du continent de Zemuria, mais le jeu couvre également les événements du côté occidental pour lesquels nous voulions fournir une conclusion et répondre à certaines questions que nos fans les plus fidèles ont posées.

Entre les projets en cours et les remake/remaster que vous voulez faire et que les fans demandent (d’après ce que vous avez déclaré dans d’autres interviews), comment gérez-vous les choses entre ces désirs personnels et les requêtes de fans ?

Essentiellement, nous sommes actuellement engagés dans la création de tout nouveaux jeux. Cependant, nous avons des licences qui durent depuis des années et les machines pour jouer à ces jeux changent. Il y a des fans qui ne peuvent pas jouer aux anciens titres et nous faisons de notre mieux pour les porter sur les plateformes actuelles. De plus, nous recevons beaucoup de demandes pour nos plus anciens jeux donc honnêtement, j’aimerais que nous puissions faire plus de remake également.

En parlant de projet en cours, avez-vous décidé de ce que vous alliez faire pour le prochain opus Ys ? Sera-t-il un remake ou un tout nouveau titre ? Car en février, vous aviez dit que l’équipe du jeu était prête pour la suite mais que vous n’aviez pas encore pris de décision là-dessus.

Nous avons commencé à travailler sur le prochain opus Ys. Nous avons également commencé à travailler sur le prochain jeu Trails et il y aura de gros changements comparés aux précédents. Concernant Ys, nous allons ouvrir un tout nouveau chapitre pour la série en matière de contenu.

Nous sommes heureux de voir que les séries Ys et Trails gagnent en popularité en Occident (et toujours au Japon) mais diriez-vous que ces deux franchises vous empêchent de faire autre chose comme de nouvelles IP ou bien revisiter une vielle licence comme ce qui a été fait avec Tokyo Xanadu ?

Nous faisons souvent des vas-et-viens sur cette question. Il y a beaucoup de gens en interne, et parmi nos fans, qui aimeraient une continuation à Tokyo Xanadu donc c’est sans doute quelque chose que nous ferons à l’avenir. Parce que nous relevons de nouveaux challenges pour le prochain jeu Trails, nous avons besoin que tout le monde se focalise là-dessus pour l’instant. Une fois que ce titre atteindra un stade assez solide, j’aimerais commencer une suite à Tokyo Xanadu.

Je sais qu’on vous le demande sans arrêt mais pensez-vous toujours à localiser Zero no Kiseki Kai et Ao no Kiseki Kai en Occident ?

Quand je suis allé en Europe en voyage d’affaire, j’ai reçu beaucoup de sollicitations des fans et de la presse pour ces jeux et je réfléchis toujours à comment nous pourrions les amener en Occident. Je fais de mon mieux pour vous donner de bonnes nouvelles à ce sujet !

Nous avons vu quelques collaborations entre Falcom et certains jeux mobiles mais avez-vous déjà pensé à en faire un vous-même ? On imagine facilement un Gatcha RPG avec tous les personnages de Falcom !

En fait, nous avons tenté de développer des jeux mobiles par le passé. Nous développions en fait deux jeux, mais ils ne répondaient pas à nos standards et comme ça prenait beaucoup trop de temps, le contenu était vieux. Nous nous sommes dit que les sortir serait un risque, nous les avons donc mis de côté.

Falcom et la PS5

Quel est votre opinion concernant le hardware de la PS5 (si vous travaillez actuellement dessus) ? Si c’est le cas, est-ce cela pose problème pour votre nouveau moteur graphique ?

En tant que joueur PlayStation, je suis emballé par la PS5. Quand on développait le nouveau moteur chez Falcom et quand on travaillait dessus, nous n’avions aucune information sur le système donc nous sommes actuellement en train de tester la compatibilité entre notre moteur et la PS5.

Vous avez précédemment teasé une localisation pour Ys IX : Monstrum Nox. Peut-on s’attendre à une version PS5 ?

Si beaucoup de monde nous le demande, nous aimerions le faire. J’adore personnellement comment Ys IX fonctionne et il serait intéressant de le porter sur une machine plus puissante.

Êtes-vous d’ailleurs actuellement en train de travailler sur des jeux exclusifs pour la PS5 ou cross-gen ?

Pour l’instant nous testons nos jeux déjà sortis sur PS5. Il y a toujours beaucoup de joueurs PS4 au Japon donc je pense que nous penserons à la PS4 et à la PS5 lorsque vous développerons des jeux pour le moment.

40 ans de Falcom en 2021

Facom célèbrera ses 40 ans l’année prochaine. Avez-vous préparé de grosses surprises en dehors du jeu vidéo ?

40 ans est une étape très importante et bien sûr, nous avons déjà des choses de prévues. Je pense que nous annoncerons plusieurs de ces choses à la fin de l’année ou début 2021.

Dernière question ! Avez-vous une information croustillante ou une anecdote de développement pour nos lecteurs ?

Eh bien, il y a une chose que je peux dire à propos de Hajimari no Kiseki (que nous voulons d’ailleurs localiser en Occident). En fait, le personnage principal pour le prochain Trails est un peu visible dans Hajimari no Kiseki. Une fois qu’il arrive en Occident, amusez-vous à deviner de qui il s’agit !

Nous remercions monsieur Kondo-san d’avoir répondu à nos questions. Avec la nouvelle génération de consoles et surtout le nouveau moteur graphique de Falcom développé en interne, la suite promet de chambouler les habitudes. Le président de Falcom est souvent revenu sur le prochain Trails qui semble bien plus ambitieux et qui marquera sans doute un tournant pour la franchise. Le fait que la firme ait pensé au secteur du mobile est aussi très intéressant d’autant qu’il n’est pas exclu que Falcom revienne sur ce support.

En attendant, de notre côté, nous pourrons bientôt profiter de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV qui sortira le 27 octobre prochain sur PS4 et sur Switch en 2021. Ys IX : Monstrum Nox arrivera quant à lui le 5 février 2021 sur PS4 ainsi que sur Switch et PC cet été.