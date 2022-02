A l’approche de la sortie de Dynasty Warriors 9 Empires, nous avons eu l’occasion d’échanger avec Akihiro Suzuki, producteur général sur cet opus, mais aussi grand nom du studio puisque ce dernier y est présent depuis sa création. Un échange sympathique qui nous permet d’en savoir un peu plus sur la façon dont le jeu est perçu par l’équipe à quelques jours de sa sortie chez nous. Pour les derniers hésitants, cette interview vous permettra peut-être de mieux vous situer quant à l’achat ou non de ce nouvel épisode.

Bien entendu, ce nouvel opus est toujours développé par Omega Force et édité par Koei Tecmo. Le titre est prévu pour sortir chez nous ce 15 février 2022, sur PlayStation 5 et Steam en version digitale, ainsi que sur PlayStation 4, Nintendo Switch et les consoles Xbox en version physique. Par ailleurs, l’upgrade de la version PS4 vers PS5 est possible, sans le moindre coût à condition de posséder la console avec le lecteur de disque intégré.

Bien, passons sans plus attendre à notre séance de questions-réponses avec Akihiro Suzuki.

Pas de retour en arrière

Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle Akihiro Suzuki et je suis Producteur Général pour Dynasty Warriors 9 Empires. Je suis membre de l’équipe Omega Force depuis la création du studio et ai été impliqué dans la série Dynasty Warriors depuis le tout premier épisode de la série, lorsqu’il s’agissait encore d’un jeu de combat. Je suis ensuite devenu directeur pour les opus de Dynasty Warriors 2 à Dynasty Warriors 4, puis producteur pour les épisodes Dynasty Warriors 7 à Dynasty Warriors 9, ainsi que pour la version PlayStation 2 de Dynasty Warriors 6. J’ai également œuvré comme producteur sur la création de la série Empires, depuis Dynasty Warriors 4. Actuellement, je suis aussi le producteur de l’IP Dynasty Warriors.

Dans Dynasty Warriors 9 Empires, comme dans tous les DW Empires, il est possible de créer notre personnage. Ce personnage peut ensuite se marier et avoir un enfant avec ce dernier. Ce nombre ayant toujours été limité à un, nous aimerions savoir si c’est toujours le cas ?

Dans cet opus, si vous vous mariez et que votre moitié est toujours en vie après avoir terminé le mode conquête, à la fin de la séquence de fin, un enfant né. Donc oui, c’est toujours un seul enfant. Ce dernier peut ensuite être personnalisé via le mode édition.

Quel est votre avis à propos du monde ouvert de DW9 ? Que pensez-vous des retours des joueurs et de la presse ?

Je pense que le mix entre monde ouvert, batailles avec aspect tactique et la présence d’une progression historique a très bien marché. Je pense également qu’avoir proposé une seule grande carte pour toute la Chine était une bonne idée. Cela permettait de se rendre compte de toute la beauté des paysages chinois, le tout ayant très bien marché visuellement parlant.

Cependant, je regrette que nous n’ayons pas su tirer profit d’une aussi grande carte. Hormis les châteaux, garnisons et villages, nous n’avons pas été capables de mettre au point d’autres endroits sur la carte de jeu, ce qui a grandement diminué la densité globale du jeu. De plus, puisque nous avons complètement séparé la notion de temps et de distance, l’intérêt d’une vaste carte a été impacté et nous pensons que cela ne permettait pas de mettre en avant les éléments tactiques du gameplay. Mais, personnellement, je pense que proposer un monde ouvert est toujours possible, c’est plein de potentiel.

Du côté des retours des joueurs et de la presse, de nombreux feedbacks nous seront grandement utiles pour nous permettre de travailler sur nos prochains jeux.

Dans DW 9 Empires, le monde ouvert semble avoir disparu des batailles au profit de cartes fermées. Est-ce que c’est une décision prise pour l’ensemble de la licence ou uniquement pour les spin-offs Empires ?

Nous avons décidé que des cartes fermées étaient le meilleur choix possible pour la série des Empires. Ce genre de cartes permet de mieux faire ressortir les mécaniques d’un jeu de conquête, permettant également d’avoir un jeu bien rythmé.

Un petit plus intéressant

Dynasty Warriors 9 Empires sort sans proposer de nouveaux personnages, ce qui est assez inhabituel pour la série. Pensez-vous que le prochain titre ajoutera de nouveaux personnages ? Ou peut-être songez-vous en ajouter via des DLCs à venir dans les prochains mois ?

Nous ne prévoyons aucun DLC ajoutant de nouveaux personnages. De plus, nous n’avons pas encore décidé de si nous allons ou non ajouter de nouveaux personnages dans les prochains jeux. En fait, les premiers Empires de la série sortaient sans proposer de nouveaux personnages.

Pourriez-vous nous en dire plus sur les batailles décisives ? Sont-elles plutôt des combats en 1v1, ou des batailles de grande envergure où tout le monde, officiers compris participent au combat ?

Les batailles décisives sont des batailles « tous azimut » incluant les soldats, ainsi que les officiers alliés et ennemis. Lorsque les portes d’une forteresse sont ouvertes, les troupes et officiers d’attaque y pénètrent et foncent vers la place forte pour vaincre le général de l’armée. Pour les troupes défensives, c’est la dernière chance de l’emporter, toutes les troupes se replient vers la place forte et un combat entre toutes les forces en présence peut alors avoir lieu.

Auriez-vous une anecdote, quelque chose de drôle à nous partager quant au développement du présent titre ou de la licence en générale ?

Pour présenter le mode édition, que nous jugeons comme l’un de nos points forts, nous voulions créer un officier ressemblant à notre partenaire promotionnel au Japon. Nous avions de grosses difficultés à faire en sorte que notre personnage lui ressemble, même en allant dans le détail. Après un certain temps, une employée du bureau nous a appris comment utiliser le maquillage sur ce personnage afin qu’il ressemble bien plus à notre partenaire. Jamais je n’aurais imaginé que j’apprendrai comment utiliser du maquillage au bureau, en travaillant sur un jeu vidéo.

Nous remercions Akihiro Suzuki pour son temps et pour ses réponses ainsi que Koei Tecmo pour l’opportunité. Rappelons que Dynasty Warriors 9 Empires sortira ce 15 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia. Notre test sera prochainement disponible.