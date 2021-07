Instant Sports Paradise proposera ses activités estivales le 27 août

Cette année, la gamme Instant Sports est de retour. Après un épisode axé sur le tennis moyennement convaincant, on attend désormais un opus qui sentira bon l’été et un autre pour l’hiver. Instant Spots Paradise, c’est donc ce second volet, qui va profiter d’avancées graphiques et qui vient de nous lâcher sa date de sortie.

Du sport et des activités au soleil

Rendez-vous le 27 août prochain pour l’arrivée du jeu Instant Sports Paradise sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. C’est donc une première pour la franchise : elle débarque sur des consoles Sony et Microsoft. Le titre sera disponible en numérique mais également en version physique pour sa mouture Nintendo Switch (et uniquement sur Switch) grâce à Just for Games.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu qui allie sport et party-game où l’on peut réaliser diverses activités qui auront toutes comme dénominateur commun, l’été. Au programme, 15 sports différents, des mini-jeux et des activités, ainsi que des centaines d’éléments de personnalisation. Un jeu familial en somme, jouable seul ou jusqu’à 4 joueurs en local.