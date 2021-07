Instant Sports Paradise

Instants Sports Paradise est un party-game sportif développé par BreakFirst et édité par Just For Games. Jouable seul ou en multi local jusqu'à 4 joueurs/joueuses, le titre vous propose de prendre part à pas moins d'une quinzaine de disciplines sportives ainsi qu'à plusieurs mini-jeux et activités estivales. Cet épisode est le premier de la série à arriver sur les consoles de Sony et de Microsoft.