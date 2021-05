Si vous avez possédé la console Wii de Nintendo lors de son âge d’or, vous n’avez pas pu passer à côté de Wii Sports et de sa simulation de tennis, référence du party-game à l’époque. La licence Instant Sports tente, depuis 2019, de renouer avec le succès du sport sous forme de mini-jeux simplifiés pour l’accès au plus grand nombre. Après déjà deux itérations au compteur, Instant Sports et Instant Sports Summer Games, la licence revient donc en force avec 3 nouveaux jeux prévus cette année.

Avant l’arrivée de Instant Sports Paradise et Instant Sports Winter Games respectivement cet été et à l’automne, voici que BreakFirst, un jeune studio lyonnais, sort un épisode printanier exclusivement dédié à la balle jaune, à savoir Instant Sports Tennis. A quelques jours du lancement du tournoi international de Roland Garros à Paris, le jeu nous propose divers modes de jeu et mini-jeux jouables en solo ou à plusieurs, jusqu’à 4 joueurs en local. Mais que vaut ce nouvel épisode de la saga sportive sorti le 14 mai dernier ?

Conditions de test : Nous avons parcouru l’ensemble du mode carrière proposé ainsi que tous les modes à disposition, en solo, à 2 mais aussi à 4 joueurs en local, pour un total de 5h passées dessus sur Nintendo Switch.

La balle qui rit jaune

Autant le dire tout de suite : ne vous attendez pas à quelconque scénario dans Instant Sports Tennis. Le jeu se veut accessible, avec une prise en main très sommaire et efficace, ce qui n’est pas forcément un défaut quand on veut être un jeu familial. Passé ce postulat, le mode carrière proposé vous permet de survoler les 5 lieux modélisés dans le titre avec chacun 3 variantes de sol allant de la terre battue au gazon en passant par la surface lisse, représentatives des différents types que l’on peut trouver un peu partout sur le globe. Tout est pré-choisi pour vous, vous n’avez qu’à vous laisser guider.

Bien que l’effort soit louable, nous n’avons pas remarqué de différences notables entre ces différents terrains de jeu, alors que des accélérations ou rebonds légèrement modifiés auraient pu faire l’affaire. Les sensations de jeu, d’ailleurs, ne sont vraiment pas équilibrées et ne rendent pas justice à un exercice qui pourtant, pourraient égaler ce qui se fait de mieux dans la simulation de tennis. En effet, au début du mode carrière notamment, une fois passé le rapide tutoriel, vous survolerez avec une telle facilité les niveaux, que vous penserez que ce jeu ne possède aucun challenge. D’autant plus qu’à ce niveau, sortir la balle du terrain relève du miracle.

Jusqu’à ce qu’arrive un pic de difficulté, au niveau des 2/3 du mode, où l’IA du joueur adverse sera partout, quelque soit votre coup, à tel point que les échanges pourront durer plusieurs minutes si vous vous contentez de renvoyer la balle. C’est simple, l’ordinateur ne fait aucune faute directe, rendant la simulation encore moins réaliste, d’autant plus que la sortie de balle est maintenant (trop) fréquente. Et nous avons fait le même constat en double. Il vous faudra faire preuve de ténacité pour passer ce pic et finir le mode carrière composé d’une petite trentaine de niveaux.

Bien qu’il ne faille pas oublier que Instant Sports Tennis reste dédié aux familles, nous avons trouvé que les coups possibles étaient également limités et ne reflétant pas les possibilités offertes chez ses concurrents avec une petite panoplie seulement (coup droit, lob, smash et volée). On peut néanmoins saluer la précision dans les coups et les déplacements de votre personnage qui sont répartis de 3 façons différentes :

Déplacements et orientation des coups au joystick (mode Pro).

Déplacements automatiques et orientation avec l’accéléromètre des Joy-con (mode Arcade).

Déplacements automatiques et orientation des coups avec le joystick (mode Arcade également).

On a plus particulièrement apprécié le mode Pro qui offre une réelle maitrise dans ce que l’on fait mais le mode Arcade pourra être proposé pour des soirées entre amis ou avec des enfants, où le geste sera de mise pour réaliser son coup. Puisqu’on aborde les sensations en jeu, il faut noter que seules quelques vibrations viendront rompre la monotonie des jeux, mais sans grande inspiration. L’ambiance sonore est agréable sans révolutionner le genre avec un sound-design classique mais efficace notamment au niveau des frappes et commentaires, sommaires, mais présents pour annoncer le score notamment.

Des mini-jeux inégaux

Instant Sports Tennis ce n’est pas seulement son mode carrière (sans modes de difficulté), une sorte de pot-pourri de ce que propose le titre, mais c’est aussi un mode exhibition, où vous pouvez tout choisir, terrain, sol, difficulté, personnages conduits par l’IA, durée des sets et des matchs etc. Le jeu propose également un mode partie rapide pour vos soirées en famille ou entre amis de 1 à 4 joueurs, mais surtout un mode mini-jeux, qui sont présents au nombre de 10.

Sans apporter un réel souffle d’air frais dans ce qu’ils proposent, certains sortent clairement du lot. On pense notamment à celui sur le calcul mental ou encore un rappelant le concept du jeu de société Tic Tac Boum. D’autres par contre, sont clairement en dessous, et l’on pense ici à Avis de tempête où les tornades présentes sur le terrain rendent illisibles le terrain de jeu adverse. Bref, quelques bons moments sont à passer sur ces mini-jeux mais la monotonie risque de vite vous gagner.

Côté graphismes, Instant Sports Tennis ne brille pas de mille feux mais parvient à tirer son épingle du jeu avec son aspect plutôt coloré et cartoon, avec un affichage minimaliste en jeu et des menus simples. Nous n’avons pas remarqué de bug particulier et le tout est vraiment fluide et charge rapidement. A noter que les animations sont assez rigides et la modélisation des personnages un peu trop cubique pour un jeu sortant cette année. Enfin, peu de réglages sont possibles rendant le tout dans son ensemble plutôt faiblard, surtout pour un jeu vendu 29,99€ en prix conseillé.