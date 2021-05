Instant Sports Paradise nous envoie au soleil dans sa nouvelle vidéo

La série Instant Sports se prépare à accueillir un nouvel épisode avec Instant Sports Paradise, qui sera naturellement placé sous le signe de l’été et des vacances au soleil. Afin de nous montrer tout ce que le jeu nous réserve, Just For Games dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo du titre.

Une vidéo qui sent bon les vacances

Instant Sports Paradise, que l’on avait pu découvrir lors de notre AG French Direct, nous emmènera donc sur une île paradisiaque pour y effectuer tout un tas d’activité, le tout avec les pieds sur le sable chaud.

Ce quatrième opus nous permettra d’explorer l’île à notre guise afin d’y découvrir des secrets, et d’aller chercher toutes les activités à faire dans cet endroit, comme nous le montre la vidéo. De la coopération et de la compétition seront bien sûr au programme, et neuf sports seront présents, comme le jetski ou le football.

Instant Sports Paradise sera disponible dans le courant de l’été sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.