Just For Games annonce trois nouveaux jeux Instant Sports

Après avoir sorti l’année dernière Instant Sports l’année dernière, le studio Breakfirst et Just For Games reviennent avec cette même licence. Mais plutôt qu’un nouveau jeu, ce sont pas moins de trois titres qui sont annoncés à l’occasion de l’AG French Direct, à savoir Instant Sport Tennis, Instant Sport Paradise et Instant Sports Winter Games, tous prévus sur Switch.

Des mini-jeux comme s’il en pleuvait

Instant Sports Tennis se concentrera donc sur ce seul sport en particulier contrairement au Instant Sports original, avec plusieurs modes de jeu pour varier les plaisirs. On nous promet alors plusieurs types de terrain ainsi que des conditions particulières de jeu. Le titre sera le premier à arriver puisqu’il est prévu pour ce printemps.

Instant Sports Paradise nous fera prendra l’air sur une île paradisiaque, comme son nom l’indique. Ici, en plus des nombreux mini-jeux proposés, il sera possible de se balader à travers l’île pour y trouver les prochaines activités à effectuer. L’aventure démarrera donc cet été

Pour terminer, Instant Sports Winter Games nous emmènera sur les pistes enneigées pour y pratiquer des mini-jeux qui seront naturellement liés à la thématique des sports d’hiver. En revanche, le titre sortira dès cet automne.