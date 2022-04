Insomniac Games continue de recruter pour son jeu multijoueur encore non-annoncé

Insomniac Games ne chôme décidément pas. En plus de de Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine, le studio a d’autres projets en cours qui n’ont pas encore été annoncé, comme une expérience multijoueur qui avait été repérée dans des offres d’emploi à l’été dernier. Si certaines rumeurs indiquent ce que jeu multijoueur serait un nouveau projet lié à Marvel, on en sait rien pour le moment, mais le studio est visiblement encore à la recherche de talents pour développer le titre.

.@insomniacgames is looking for a Senior Gameplay Manager to help us build a world-class engineering team for our new multiplayer project!https://t.co/W43KkwtWou pic.twitter.com/UNmL46H8oz

