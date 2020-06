L’Inside Xbox de juillet devrait aussi montrer des jeux d’éditeurs tiers

Alors que les rumeurs autour de la Xbox Series S Lockhart s’intensifient, le prochain Inside Xbox se prépare. Il aura lieu le mois prochain et sera dédié aux jeux first-party des studios de la firme de Redmond comme Halo Infinite. Cependant, les titres d’éditeurs tiers, qui ont déjà eu leur propre présentation en mai, pourraient finalement être aussi de la partie.

Relayée par XboxSquad, l’information vient de Jez Corden, journaliste pour le site Windows Central. En réponse à un tweet de son confrère de VentureBeat Jeff Grubb, celui-ci a « confirmé » sur Twitter que des titres third-party participeront à l’événement qui ne devrait pas être diffusé avant mi-juillet. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience pour savoir ce que nous réserve la conférence en espérant qu’elle n’attise pas autant de fausses attentes que la précédente.

Can confirm at my end there's third party stuff in July.

— jez (@JezCorden) June 29, 2020