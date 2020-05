Inside Xbox : Microsoft admet avoir « attisé de fausses attentes »

Malgré la présentation de plusieurs jeux comme DiRT 5, The Medium et Scarlet Nexus, l’Inside Xbox diffusé hier en fin d’après-midi a connu un succès mitigé auprès des joueurs. Ces derniers reprochent à Microsoft d’avoir survendu son show en promettant « des séquences de gameplay sous Xbox Series X », notamment pour Assassin’s Creed Valhalla, qui se sont révélées particulièrement rares voire inexistantes. Aujourd’hui, l’entreprise américaine reconnait son erreur.

Sur Twitter, le directeur marketing de Xbox Aaron Greenberg a répondu aux critiques de la façon suivante : « Si nous n’avions rien dit et juste montré un Inside Xbox similaire à celui du mois dernier, je suppose que les réactions auraient été différentes. Nous (Xbox) avons attisé de fausses attentes et nous le prenons pour nous. » Il ajoute que « nous apprécions tous les retours et je vous assure qu’ils sont tous pris en considération pour que nous puissions apprendre en tant qu’équipe. »

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020