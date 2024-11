Indiana Jones et le Cercle Ancien nous montre ce qu’il vaut dans une grosse vidéo de 14 minutes de gameplay

Indy nous montre tous ses talents

Nul doute que Xbox, Bethesda et MachineGames espèrent que cet Indiana Jones et le Cercle Ancien s’en sortira un peu mieux que le dernier film de la saga, qui n’a pas été réellement reconnu comme un succès au box-office. C’est pourquoi il faut aujourd’hui convaincre le public et attirer l’attention sur le projet dès maintenant, et c’est via cette longue vidéo que l’on peut en apprendre bien plus sur le jeu.

Au programme de cette démonstration de gameplay, de l’action dans des ruines, des énigmes à résoudre, du mystère, des coups de fouet et des bons uppercuts cathartiques sur des nazis. L’occasion d’avoir un aperçu des décors que l’on va traverser, ainsi que la manière dont est structuré le jeu.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible dès le 9 décembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate. Rappelons qu’il sortira également sur PS5 au printemps 2025, sans date plus précise pour le moment.