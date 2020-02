Le Meuble à Jeux #161 : Imperial Settlers – Empires du Nord

Après s’être attaqué au cultissime Munchkin, la parole est à une autre série commençant à faire sa place dans le milieu du jeu de société. Après un premier épisode, Imperial Settlers revient cette fois-ci dans une version sous-titrée Empires du Nord. Le jeu est d’ailleurs édité en France via Iello, issu du cerveau de Johanna Kijanka et Ignacy Trzewiczek ainsi que du coup de crayon de Roman Kucharski.

A l’occasion de cette chronique nous avons joué principalement des parties à 2 et 3 joueurs. A savoir qu’un mode solo existe également, proposant un challenge et des règles bien à lui. Pour le reste, les configurations de 2 à 4 joueurs sont régies selon les mêmes règles.

Oh mon beau drakkar

Empires du Nord – Imperial Settlers est un jeu de civilisation pour 1 à 4 joueurs où vous incarnerez un des six clans disponibles, en course à la richesse et au développement le plus prospère. Le jeu se déroule en plusieurs manches durant lesquelles vous allez pouvoir effectuer autant d’actions que vous le pourrez.

Vous partez avec une base de trois cartes de ressources, vos premiers champs en quelques sortes, vous permettant par la suite de construire différents bâtiments ou d’utiliser des capacités. Le jeu vous propose chacun votre tour d’effectuer une action parmi celles proposées par vos cartes, celles disponibles sur la roue ou de poser une carte.

Concernant la roue des actions, vous serez limité à l’utilisation de deux jetons. Vous pourrez ainsi récolter des ressources, de nouvelles cartes, effectuer une construction gratuite, augmenter votre population ou encore effectuer une expédition.

Il vous sera ainsi possible de traverser les mers pour piller ou conquérir des îles proches ou lointaines. L’occasion de récupérer de nouveaux lieux ou bien d’obtenir des ressources. Ce qui est plaisant c’est que votre progression sera au final d’obtenir le plus de points possible, avec un objectif de fin de partie autour des 25 points. Il y a donc à la fois un aspect course à la puissance assez présent dans Empires du Nord.

Une belle course pour le plus beau clan du Nord

Ce qui est assez plaisant dans Empires du Nord, c’est cette rejouabilité liée à de nombreux aspects. On a tout d’abord les clans, qui vont du fait de leur pool de carte conditionner en partie votre stratégie. Il y a aussi les différentes approches que l’on peut avoir.

On pourra essayer de mettre en place un système où l’on va payer puis libérer des ouvriers pour les réutiliser, déplacer notre jeton d’action pour en obtenir une nouvelle, chercher à gagner avec un maximum de ressources… De nombreuses approches existent et c’est cette profondeur et cette ouverture stratégique qui rend le jeu à la fois simple d’accès mais toujours aussi agréable au fil des parties.

Très clairement, Empires du Nord est un jeu où vous allez développer votre parc de cartes afin de pouvoir créer des combos et synergies avec vos cartes, rendant un tour de jeu dévastateur si bien géré. Difficile cependant de véritablement le gérer, étant donné l’aléatoire de la pioche de votre pool de cartes.

Après, comme assez souvent dans ce genre de jeu, nous ne sommes véritablement jamais en interaction directe avec notre opposant. Mais cet aspect course, et pouvoir piquer des îles proches et lointaines à ses opposants ajoute tout de même un peu de sel à la partie.

Pour qui s’adresse Imperial Settlers – Empires du Nord ?

Si vous cherchez un jeu de civilisation simple mais profond, malin mais pas trop complexe, Empires du Nord est fait pour vous. Comptez environ 15-20 minutes pour la lecture des règles et la mise en place de la partie et comptez environ 20 minutes de jeu par joueur autour de la table.

Au niveau du matériel, Iello propose avec Portal Games un matériel d’excellente qualité avec des petits meeples pour chaque ressource. On retrouve également un thermoformage plutôt bien pensé, avec une partie amovible pour les ressources, permettant de les placer plus judicieusement sur votre table à jeu.

Imperial Settlers – Empires du Nord est un bon jeu de civilisation plutôt léger mais avec tout de même une profondeur stratégique. L’aspect clan avec son paquet de cartes attribué donne de plus une bonne rejouabilité à l’ensemble. En bref, un bon petit jeu bien pensé et malin !