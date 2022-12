Immortals of Aveum : Un shooter fantastique édité sous le label EA Originals annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Comme lors des éditions précédentes, la cérémonie des Game Awards 2022 diffusée la nuit dernière a été le théâtre de nombreuses annonces dont Armored Core VI: Fires of Rubicon, Viewfinder, Post Trauma ou encore Immortals of Aveum. Développé par Ascendant Studios, une équipe indépendante constituée de développeurs expérimentés ayant notamment travaillé sur les licences Call of Duty et Dead Space, et édité par Electronic Arts sous le label EA Originals, ce shooter sortira l’an prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une expérience cinématographique viscérale en perspective

Conçu sous Unreal Engine 5 et prenant place dans un univers fantastique « englouti par la magie, truffé de conflits et littéralement au bord du gouffre », ce titre « révolutionnaire » en vue à la première personne a l’ambition de nous offrir « une expérience cinématographique profonde et viscérale. »

D’après Bret Robbins, PDG du studio américain et ancien directeur créatif de Dead Space, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare et Call of Duty: WWII, « j’ai fondé Ascendant Studios pour créer des jeux originaux et épiques. Et nous voici, quatre ans plus tard, sur le point de terminer le premier. Ce qui a commencé comme étant une idée folle et excitante est devenu un jeu AAA fou et excitant. J’ai choisi EA comme partenaire d’édition parce que nous savons qu’ils aideront Immortals of Aveum à atteindre le plus large public possible. »

Rendez-vous en 2023 pour en apprendre davantage sur Immortals of Aveum.