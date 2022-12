Viewfinder : Un nouveau jeu d’aventure et de réflexion annoncé sur PC et PlayStation 5

After Us, Hades 2, Judas, Star Wars Jedi Survivor, Death Stranding 2… la cérémonie des Game Awards 2022 diffusée la nuit dernière a été particulièrement riche en annonces et, parmi elles, le public a également pu découvrir Viewfinder. Développé par Sad Owl Studios et édité par Thunderful Games, ce jeu d’aventure et de réflexion sortira l’an prochain sur PC via Steam et PlayStation 5.

Le successeur spirituel de Superliminal ?

A l’image d’un certain Superliminal sorti en 2020, ce titre en vue à la première personne nous invitera à jouer avec la perspective ainsi que notre perception de la réalité. Toutefois, ici, ce ne seront pas des objets mais des photos, des peintures, des croquis, des captures d’écran, des cartes postales ou encore des affiches qui vont nous permettre de remodeler l’environnement afin de résoudre les différentes énigmes imaginées par le studio écossais.

Rendez-vous en 2023 pour en savoir plus sur Viewfinder.