Armored Core VI: Fires of Rubicon annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 2023

Attendu depuis plusieurs années par les fans du monde entier, l’avenir de la licence Armored Core s’est enfin dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2022 diffusée la nuit dernière. Intitulé Armored Core VI: Fires of Rubicon, ce nouvel opus développé par From Software (Elden Ring, Dark Souls, Sekiro…) et édité par Bandai Namco sortira l’an prochain sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Un trailer aussi intriguant qu’explosif

D’après les premières informations partagées sur ce titre dont la conception était initialement dirigée par Hidetaka Miyazaki avant que celui-ci ne cède les rênes à Masaru Yamamura, l’intrigue prendra place sur Rubicon 3. Dévastée par une catastrophe sans précédent il y a environ un demi-siècle à cause d’une mystérieuse source d’énergie, cette planète lointaine va devenir le théâtre d’un conflit entre les corporations et les groupes de résistance à cause de la réapparition de ladite source.

Dans ce contexte particulièrement chaotique, les développeurs nous inviteront à infiltrer Rubicon 3 en tant que mercenaire indépendant afin de se mêler à cette lutte de pouvoir dévastatrice entre les différentes factions du jeu.

Rendez-vous en 2023 pour en apprendre davantage sur Armored Core VI: Fires of Rubicon.