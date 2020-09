Immortals Fenix Rising se représente en vidéo et sortira le 3 décembre

Gods & Monsters était officiellement devenu Immortals Fenix Rising mais il n’avait pas encore montré de nouvelles images de ce nouveau départ. Et les fuites avaient donc raison pour le jeu d’Ubisoft Québec City.

Nintendo a déjà contacté ses avocats

Immortals Fenix Rising est bien un jeu d’action-aventure en monde ouvert. La petite surprise c’est que Fenix ne sera pas le personnage que l’on voit dans la vidéo et les artworks mais bien un avatar que vous créez et modifiez comme vous le souhaitez. Votre mission sera de libérer les Dieux de la mythologie grecque prisonniers du titan Typhon.

Le monde sera divisé en 7 régions, chacune inspirée par sa propre divinité captive. Et fait incroyable, on pourra faire les zones dans l’ordre de son choix pour libérer les prodiges, on veut dire les dieux. Car oui, entre le design, le gameplay, la carte et son fonctionnement ou la fabrication de potions, tout ceci fait énormément penser à Zelda Breath of the Wild. Et les cavernes avec les épreuves n’aident pas vraiment.

Fenix aura plusieurs armes dont l’épée d’Achille ou l’Arc d’Ulysse. Mais il ou elle pourra surtout planer grâce aux ailes de Dédale qui fait forcément penser au planeur. Et ne parlons même pas de cette capacité à arrêter en plein vol les rochers et les renvoyer. On vous laisse en juger avec une session plus longue de jeu pour montrer les différentes capacités.

Pour se différencier, on note tout de même la présence de combat aérien plus poussé ainsi que la présence d’un Phoenix qui vole à vos côtés. Le ton et la narration aussi tentent de démarquer le titre. En effet, Zeus et Prométhée seront les narrateurs de cette aventure et interviendront pour changer un peu votre réalité.

Ils sont là pour renforcer le côté comédie du jeu ce qui explique pourquoi Lionnel Astier (Léodagan dans Kaamelott et Neil MacCormack dans Hero Corp) se chargera de la voix française de Zeus.

Certains l'ont deviné… c'était bien la voix de @LionnelAstier !

Il prête sa voix à Zeus, le roi des dieux, dans Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenix Rising sera également disponible sur Stadia mais il y aura un petit avantage sur cette plateforme puisque le jeu aura droit à une démo gratuite et exclusive avant la sortie du jeu. Il existera également une édition Gold qui comprendra bien entendu le jeu, le Season Pass ainsi le pack de personnalisations Hadès, le pack Armes bénies d’Orion ainsi que des Ailes Prismatiques.

Et comme toujours avec Ubisoft actuellement, puisque le jeu sort sur génération actuelle et prochaine, il sera compatible avec la mise à niveau gratuite chez PlayStation et le Smart Delivery chez Microsoft.

Immortals Fenix Rising sortira le 3 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, PC (Epic Games Store et Uplay) mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series S | X.