Il est temps de marquer des buts sur FIFA 22 !

Depuis sa première sortie en 1993, FIFA a fait du chemin. Des sprites animés dessinés à la main aux modèles 3D en blocs, EA s’est efforcé de rendre le jeu aussi réaliste depuis le premier jour. Si l’on se penche sur l’histoire de FIFA, le concept de réalisme semble tiré par les cheveux, mais la révolution et les progrès technologiques ont permis de faire des bonds en avant pour créer une expérience footballistique aussi réelle que possible. Le jeu FIFA 22 de cette année ne fait pas exception et ici à Eneba.com, nous sommes impatients de voir comment EA a innové sur FIFA22

Nous sommes peut-être un marketplace de jeux vidéo numériques, mais nous sommes également des gamers. Ceci dit, les fans de football dans nos bureaux sont impatients de jouer au nouveau FIFA 22. Surtout avec les innovations promises depuis longtemps et les possibilités technologiques de la PS5. Tout d’abord, voyons ce qu’il y a de nouveau dans FIFA 22, puis nous vous dévoilerons un petit secret qui vous permettra d’économiser de l’argent sur FIFA 22.

Nouvelle technologie, nouveau FIFA

Les développeurs d’EA ont toujours voulu faire une capture de mouvement d’un match de football complet de 90 minutes. Malheureusement, la technologie n’était pas encore au point, jusqu’à ce que… Avec la neuvième génération de consoles, ils ont enfin pu atteindre l’objectif tant attendu : faire jouer un match complet à 22 joueurs de football en combinaison motion-capture. Ce faisant, les développeurs ont atteint de nouveaux sommets en matière d’avancée technologique avec l’Hypermotion et la technologie Machine learning

Pour FIFA, cela signifie un grand pas en avant vers la simulation d’un match de football réel. Avec plus de 4000 nouvelles animations ajoutées au jeu, les modèles de joueurs se déplacent désormais de manière plus fluide et plus humaine en attaque comme en défense. Les défenseurs formeront désormais des lignes de défense plus serrées et les attaquants apporteront davantage de soutien en direction des buts, car la nouvelle IA est capable de prendre six fois plus de décisions par seconde. Il en va de même pour les gardiens de but, car leur système a été entièrement revu et leur permet désormais de devenir encore plus fiable entre les poteaux.

Ajoutez à cela une véritable physique du ballon, de nouvelles célébrations, un nouveau mécanisme de sprint explosif, des batailles aériennes serrées et il semble que FIFA22 se rapproche de plus en plus du football réel.

Devenez champion FUT

FIFA Ultimate Team a subi un énorme changement avec l’introduction des matchs de qualification. Le nouveau système de progression Division Rivals change la façon dont les joueurs s’affrontent. Grâce aux rangs et aux séries de victoires, les joueurs s’affronteront dans les divisions saisonnières pour devenir le champion Ultimate Team. Pendant ce temps, la Division Elite est l’endroit où la crème de la crème des joueurs s’affronteront pour savoir qui est le meilleur joueur FUT.

D’autre part, le charme de FUT réside dans la possibilité de construire l’équipe de vos rêves en acquérant des packs de cartes. FIFA 22 introduit les nouveaux héros FUT – des légendes du football à la retraite qui ont inscrit leur nom dans l’histoire du football. En les associant à leurs clubs ou coéquipiers respectifs, vous pourrez recréer les moments qui leur ont valu leur statut de légende. Ça a l’air génial, non ? Mais pour cela, vous allez avoir besoin de points FIFA. C’est là qu’Eneba entre en jeu. Dans notre boutique, vous pouvez obtenir des cartes-cadeaux PSN à un prix réduit, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur le jeu FIFA 22 ainsi que sur les FIFA Points.

Visitez Eneba.com et rechargez votre portefeuille PSN avec des cartes PSN bon marché. Le coup d’envoi de FIFA 22 vous attend !

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par Eneba.