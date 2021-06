iii: Revolving Wonderland annoncé, un RPG avec un monde évolutif

Parmi les petites pépites annoncées lors de l’Indie Live Expo 2021, on y retrouve un certain iii: Revolving Wonderland. Derrière se nom quelque peu étrange se cache un RPG prometteur qui vient d’être annoncé et qui nous a présenté ses premières images qui, il faut bien l’avouer, ne manque pas de charme. Voyons un peu ce qui nous attend dans cette future aventure.

Avec un monde qui change

Développé par le studio WSS Playground et épaulé par l’éditeur Why So Serious?, iii: Revolving Wonderland est un RPG actuellement en développement. Il est présenté comme un « World-Changing RPG », c’est-à-dire un jeu de rôle avec un monde évolutif. Le joueur aura ainsi une emprise sur l’évolution de ce qui l’entoure et ses choix auront un impact sur « le destin du monde », sous-entendu avec plusieurs fins disponibles.

Le héros du jeu aura alors le pouvoir de réparer et changer le monde et vous pourrez user de ce pouvoir pour exaucer les souhaits des habitants, simplement les ignorer ou pire, en abuser. Avec un style pixel, le créateur est parti sur un style 2D/3D avec des personnages inspirés des contes de fées et des dessins animés. Quant au système de combat, celui-ci sera basé sur le rythme.

Le jeu est développé par une seule personne – dont son nom est d’ailleurs tenu secret – et sera épaulé de plusieurs artistes, tels que Siro Sakurai à la musique et Daichi Saito à la production. Un projet qui semble particulièrement ambitieux pour un seul homme et qui a de quoi attiser la curiosité des joueurs.

La sortie de iii: Revolving Wonderland est pour l’instant prévue uniquement sur PC via Steam avec une fenêtre de lancement programmé pour 2022/2023. Patience patience.