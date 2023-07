Vous trouverez ici toutes les annonces les plus importantes de la conférence, vidéo à l’appui. N’oubliez pas que de nombreux jeux présents dans cette liste disposent dès maintenant d’une démo, jusqu’au 17 juillet.

Monolith: Requiem of the Ancients

On commence avec un action-RPG prometteur à l’univers intriguant et coloré, Monolith: Requiem of the Ancients. On incarne ici un guerrier chargé de sauver le monde, disposant de plusieurs capacités et d’armes différentes pour lutter contre ses ennemis. Aucune date n’a été annoncée pour le moment, mais on sait que le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Hellboy: Web of Wyrd

Ce n’est pas la première fois que Hellboy: Web of Wyrd montre le bout de son large menton, mais le titre était aujourd’hui présent pour nous dévoiler un peu plus de gameplay. Adaptant le comics avec l’aide d’une direction artistique qui rend tout à fait hommage à l’œuvre d’origine, ce jeu fera forcément de l’oeil aux fans de Hellboy. Malheureusement, toujours pas de date de sortie en vue.

Everspace 2

La version PC d’Everspace 2 est disponible depuis quelques semaines maintenant, mais le titre nous avait aussi promis une version console. Bonne nouvelle, les éditions PS5 et Xbox Series (compris dans le Game Pass) sortiront le 15 août prochain, comme on peut le voir avec ce nouveau trailer. Une édition physique sera publiée le 3 octobre prochain, mais les plus impatients pourront partir explorer l’espace dans un petit mois seulement.

Sea of Stars

Sea of Stars est l’un des jeux les plus attendus de cette année du côté de la scène indépendante, mais il n’avait pas de grande annonce à nous faire ce soir, si ce n’est nous faire baver à nouveau devant un trailer somptueux. On rappellera tout de même qu’une démo est désormais disponible sur les consoles Xbox jusqu’au 17 juillet.

Solace State

Solace State se présente comme un roman interactif atypique situé dans un univers cyberpunk, où l’on est amené à découvrir le destin de plusieurs personnes dont celui de Chloé, une hackeuse qui veut éveiller les consciences et sauver les habitants de sa ville. Une sortie est désormais prévue pour cet été sur les consoles Xbox.

Worldless

Tout comme de nombreux jeux présents durant la conférence, Wordless était déjà quelque peu connu mais son nouveau trailer lui aura certainement permis d’attirer un nouveau public. Le jeu d’action et de plateformes 2D avec des combats au tour par tour nous embarque dans une aventure mystique que l’on peut déjà essayer grâce à la sortie d’une démo sur les consoles Xbox, en attendant la sortie du jeu complet cet automne.

MythForce

MythForce fait décidément parler de lui à toutes les conférences mais il a surtout répondu à l’appel afin de nous annoncer sa date de sortie. Le roguelite en vue à la première personne dans un monde de fantasy sera donc disponible dès le 12 septembre prochain sur toutes les plateformes, sachant qu’il est déjà jouable en accès anticipé sur PC.

Roman Sands RE:Build

Difficile de d’écrire ce que proposera Roman Sands RE:Build tant sa proposition est atypique, tout comme le trailer qui a été présenté ce soir. On retrouve ici le studio derrière Paratopic dans un jeu mêlant visual novel, aventure, horreur, gacha (?) et puzzles. Le titre arrivera donc sur Xbox en plus du PC et de la Switch, dès cet hiver.

Scarlet Deer Inn

Retour à l’ère médiévale avec Scarlet Dear Inn, un jeu d’aventure en 2D qui sait aussi jouer avec le fantastique via des donjons à explorer, remplis de créatures étranges, inspirées par le folklore slave. Pas de date de sortie ici non plus mais la confirmation de la version Xbox Series.

Rain World Downpour

Pas de surprise pour Rain World Downpour qui s’offre un trailer de lancement pour ses versions consoles. Il ne s’agit pas vraiment d’une sortie inattendue étant donné que l’on savait qu’il arriverait sur consoles ce 11 juillet, plusieurs mois après sa sortie sur PC.

Axiom Verge 2

Sorti sur PC, les consoles PlayStation et sur Switch, Axiom Verge 2 débarque enfin sur les consoles Xbox. La suite du célèbre metroidvania s’offre une version Xbox One dès maintenant, que vous pouvez retrouver sans attendre sur le Microsoft Store, notamment dans un bundle avec le premier jeu.

Stray Souls

Stray Souls, c’est un peu le Silent Hill de la conférence. Un survival-horror qui entend bien nous coller quelques sueurs froides à sa sortie sur les consoles Xbox, PlayStation et PC, en nous faisant visiter la ville maudite d’Aspen Falls, où les créatures les plus cauchemardesques rôdent. Ce trailer met aussi l’accent sur le fait que Akira Yamaoka (Silent Hill) sera le compositeur du jeu. Comme par hasard.

The Texas Chainsaw Massacre

On reste dans le domaine de l’horreur mais cette fois-ci avec un titre bien plus sanglant, The Texas Chainsaw Massacre. S’inspirant du film du même nom, le jeu promet des exécutions particulièrement brutales, et autant vous dire que ce trailer n’est pas pour les âmes sensibles. Sortie toujours prévue pour le 18 août.

Dreamers

On quitte toute cette violence avec Dreamers, qui offre une belle bouffée d’air frais avec un jeu d’aventure bien plus paisible, où il est question de voyager à travers des paysages très colorés en accomplissant quelques puzzles. Début du périple le 1er septembre sur les consoles Xbox.

Second Wave

Microsoft est aussi allé séduire les développeurs asiatiques avec un jeu en provenance de la Corée du Sud, Second Wave, qui se présente sous la forme d’un MOBA hero shooter free-to-play avec différents modes de jeu. Le titre sortira sur Xbox Series.

Stumble Guys

Vous savez à quoi ressemble Fall Guys ? Alors vous comprendre vite ce qu’est Stumble Guys. Difficile de voir autre chose qu’une pâle copie du jeu de Mediatonic, avec des épreuves qui ressemblent trait pour trait à celles du titre original, même si ce jeu arrive aussi à se démarquer via quelques phases spéciales. Le titre semble tout de même être apprécié sur Steam, et il connaîtra bientôt un nouveau public sur les consoles Xbox.

The Making of Karateka

L’un des projets les plus intriguant aura été gardé pour la fin avec ce The Making of Karateka, qui, comme son nom l’indique, est une sorte de documentaire jouable du jeu Karateka, inventé par Jordan Mechner, à qui l’on doit aussi Prince of Persia. Un concept atypique qui nous permettra de jouer à des prototypes, de découvrir des segments vidéos inédits et de comprendre comment le jeu a été créé. Il s’agit là d’un premier documentaire jouable d’une série initiée par Digital Eclipse. La sortie est prévue sur toutes les plateformes en 2023.