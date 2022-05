MythForce

MythForce est un rogue-lite en vue à la première personne développé par Beamdog et édité par Aspyr Media. Jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre personnes et puisant ses inspirations dans les dessins animées des années 1980, ce titre nous propose au lancement de son accès anticipé de suivre le périple de quatre personnages légendaires, Victoria le chevalier, Rico le voleur, Maggie la mage et Hawkins le chasseur, à travers un donjon protégé par les troupes du seigneur vampire Deadalus.