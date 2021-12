Icarus, le nouveau jeu du créateur de DayZ, dévoile son trailer de lancement et un court-métrage

Fort du succès de DayZ, Dean Hall s’en est allé vers de nouvelles aventures avec son studio RocketWerkz, afin de développer l’ambition Icarus, qui a pour but de recréer un engouement similaire autour des jeux de survie. Après un report de quelques semaines, on l’attendait pour le mois de novembre mais c’est bien aujourd’hui que le titre débarque, et le studio le fait savoir avec deux nouvelles vidéos.

Le lore du jeu détaillé en vidéo

Tout d’abord, on peut découvrir le trailer de lancement d’Icarus, disponible ci-dessus, qui nous montre quelques images de gameplay de ce jeu de survie solo et coopératif, qui arrive donc aujourd’hui, et qui sera accessible plus tard dans la journée. Un vaste monde nous attend, avec de nombreuses missions à découvrir, des constructions à bâtir et des ressources à collecter.

Histoire de donner un peu plus de corps à son jeu et à son univers, le studio a également publié un court-métrage en live-action, disponible en anglais. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur le lore du jeu, dans un faux documentaire qui montre les conséquences d’une mission échouée sur Icarus.

Icarus est disponible sur PC via Steam.