Hunter’s Arena : Legends sortira le 3 août prochain sur PS4, PS5 et PC

Hunter’s Arena : Legends va bien tôt quitter sa phase d’accès anticipé pour sortira en début de mois prochain. Le State of Play de Sony nous offre un nouveau trailer pour cette occasion.

Un concurrent pour Naraka : Bladepoint ?

Hunter’s Arena : Legends sortira enfin de son accès anticipé pour débarquer officiellement sur PS4, PS5 et PC via Steam pour le 9 août prochain. Notez que le Battle Royale de Mantisco ne sera pas free to play comme beaucoup pourrait l’imaginer avec ce genre de jeu. Le titre proposera tout de même du PVE avec des donjons et des boss à terrasser mais on imagine bien que l’accent sera mis sur le multijoueur en solo ou en trio.

Le gameplay met l’accent sur les arts martiaux avec un système de combat basé sur des contres au bon timing et des combos aériens. Et puisqu’il faut une raison pour toute cette violence, sachez que vous serez transporté dans un Asie ancien. A cause d’une libération de démons, des hunters du monde entier se sont rassemblés pour combattre la menace, cependant la confiance sera vite brisée quand ils apprendront que le responsable de cette situation est autre que l’un d’entre eux. Ils devront ainsi vaincre les démons tout élimant leurs confrères pour ne prendre aucun risque.

Les développeurs ont précisé que le crossplay sera de mise entre les joueurs PlayStation et PC.