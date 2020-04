Hunter’s Arena: Legends sera en bêta fermée du 22 au 26 avril en Europe

Après une première phase de tests effectuée hors de nos contrées, Hunter’s Arena: Legends, un battle royale assez différent de ce que l’on connait avec Fortnite et Apex Legends puisqu’il intègre des fonctionnalités appartenant aux genres MOBA et action-RPG, sera jouable en Europe du 22 avril 14h au 26 avril 23h59 sur PC via Steam en bêta fermée. Vous pouvez tenter d’obtenir votre ticket d’entrée en vous inscrivant dès maintenant.

Disponible en accès anticipé cette année

Envoyé sur une carte pouvant réunir jusqu’à soixante participants en même temps, le joueur doit bien entendu survivre et être le dernier encore en vie pour l’emporter. Il faudra donc améliorer l’équipement de votre personnage mais aussi terrasser de puissants monstres pour engranger de l’expérience. Si vous pensez que ça ne suffira pas, vous pouvez vous allier avec d’autres concurrents mais prenez garde aux éventuelles trahisons de dernières minutes.

Suite aux retours de la précédente phase d’essais, le studio coréen Mantisco a indiqué que la bêta fermée qui sera accessible dans deux semaines contiendra « des guides et des tutoriels en jeu, des changements d’équilibrage et des optimisations pour rendre le gameplay plus fluide. » Un cycle jour/nuit a également été ajouté, le système d’éclairage a été amélioré et les modèles des différents personnages ont été revus.

Retrouvez ci-dessous les configurations requises pour faire tourner le titre sur PC lors de la période de tests :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 32-bit ou 64-bit

Processeur : Intel Core i5 ou AMD FX-6300

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 770

Espace disque : 30 Go d’espace disque nécessaire

DirectX 11

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 32-bit ou 64-bit

Processeur : Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5 1500X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060

Espace disque : 30 Go d’espace disque nécessaire

DirectX 11

Hunter’s Arena: Legends sortira en accès anticipé sur PC via Steam plus tard cette année.