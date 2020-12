Humankind s’offre un beau trailer et annonce un nouvel Open Dev

Alors qu’Amplitude nous a surpris avec leur nouveau projet Endless Dungeon, leur autre jeu Humankind annonce une date définitive et un nouvel Open Dev, le tout accompagné d’un joli trailer.

Une Lucy qui fait de vieux os

Humankind est 4X qui nous permettra de créer notre propre histoire à travers les âges, un concept qu’illustre parfaitement cette nouvelle vidéo nommée « Lucy ». Une jolie référence qui nous montre l’histoire qu’aurait pu se forger le fossile retrouvé en Ethiopie dans les années 70.

Amplitude a également annoncé un nouvel Open Dev portant également ce nom. Du 15 au 28 décembre, les joueurs ayant précommandé le jeu sur Steam pourront jouer de l’ère Néolithique jusqu’au XVIIIe siècle (pendant 140 tours) via un scénario décrit comme « plus riche et complet » par les développeurs français. Parmi les nouveautés par rapport au précédent Open Dev, nous aurons donc de nouveaux choix parmi 40 cultures, des batailles plus avancées dont des joutes navales, et de la diplomatie avec 7 IA.

Pour ceux qui voudraient y jouer quand même sans forcément avoir précommandé, des Twitch Drops pourront vous donner une clef d’accès si vous avez de la chance.

Humankind sortira le 22 avril 2021 sur PC via Steam, Stadia, et Epic Games Stores. En effet, nous avons désormais la date exacte même si on savait déjà qu’il sortirait dans le courant du mois d’avril.