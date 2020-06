Aperçu Humankind – Un 4X très prometteur qui refait l’histoire

Après l’excellent Endless Space 2, Amplitude Studios continue dans son aventure du 4X (pour rappel : exploration, expansion, exploitation et extermination), mais cette fois-ci en quittant l’univers de la science-fiction pour plonger dans l’histoire de l’humanité, notre histoire, avec Humankind.

On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, les français espèrent bien concurrencer le maître en la matière, nous voulons bien sûr parler de la licence Civilization. Avec l’appui de Sega qui possède désormais le studio, Amplitude compte bien sortir son épingle du jeu avec des ambitions non dissimulées.

A l’occasion d’un événement presse, nous avons pu mettre la main sur ce jeu de stratégie qui nous donne l’occasion de façonner notre propre histoire à travers les nombreuses cultures et civilisations que le monde ait connu. Nous avons pu jouer à une version très anticipée pendant un peu plus de deux heures avec la configuration suivante : AMD Ryzen 5 2600 (3.4gHz), GeForce GTX 1660Ti OC 6 Go, 16Go de Ram DDR4.

« Il était une fois la vie »

Précisons que cette version du jeu n’était pas complète, nous n’avions pas par exemple accès au paramètres liés à la religion ou encore les assauts sur les autres cités entre autres. D’après ce que nous ont dit les développeurs, Humankind est toujours activement en développement. Amplitude a essayé de tenir ses délais malgré la pandémie, mais le récent report du jeu aura confirmé leurs doutes. Le studio a également lancé un programme appelé « Open Dev ».

Soucieux de peaufiner les détails de leur 4X, ils invitent n’importe quel joueur à participer à des scénarios bien précis. Une initiative similaire avait déjà été mise en place avec Endless Space 2 et son Game2gather faisant participer activement la communauté au développement du jeu. Au vu du résultat, on ne peut que saluer cette démarche. Malgré tout, Amplitude Studio possède déjà une base solide en la matière.

Malgré les manques nous avons pu voir pas mal de choses lors cees courtes heures. Durant nos deux « runs », nous avons pu prendre en main les babyloniens, ainsi que les égyptiens. Si les premiers sont des scientifiques hors-pair, les seconds sont particulièrement doués pour tout ce qui touche au secteur de l’industrie. Arrivée sur notre petit lopin de terre en tant que nomade du néolithique, le but premier est de savoir où l’on va établir sa capitale pour se développer.

Un 4X déjà bien complet

Dans les grandes lignes, on retrouve les ingrédients classiques du 4X : les constructions, la gestion des ressources (nourriture, or, science, et industrie), l’extension du territoire, le bien être de votre population… Le plus bluffant dans tout ça, c’est ce que morceau « incomplet » semblait déjà très complet. Même si nous étions limités à 60 tours ou au passage à une nouvelle ère, l’état actuel de Humankind est très encourageant. Le plaisir de découvrir chaque mécanique nouvelle qui s’offrait à nous était bien là.

Notre deuxième partie avec les Égyptiens étaient bien plus probante grâce au terrain propice à une civilisation industrielle. Les joies de l’optimisation territoriale en somme. Car le titre veut avant-tout que vous créez votre propre histoire. Quelle culture adopter ? Quelles lois ? Quelle idéologie ? Quelle stratégie de conquête ? Il laisse libre court à vos envies pour refaire le monde.

Le studio reprend des idées déjà vu dans Endless Space 2, de ce fait Humankind aura son lot de surprises. Des « curiosités » lors de l’exploration ou encore des petits événements dans votre cité qui vous demanderont de faire un choix dont les répercussions se ressentiront sur le long terme. Ces choix ne provoqueront pas des conséquences bien préciser mais aiguillerons certaines prises de position comme au niveau de l’idéologie.

Humankind prend aussi un parti risqué, celle de la condition de victoire unique qui se basera uniquement sur la notoriété. Il y a deux méthodes pour en gagner : en complétant des objectifs bien précis appelé « Era Stars », cela prend en compte l’expansion du territoire, la démographie, la recherche de technologie… Ou bien par des hauts faits comme découvrir une merveille naturelle ou une avancée majeure comme l’écriture.

De belles promesses

Amplitude nous a parlé également de belles choses que nous avons pu à peine effleurer. Les joueurs les plus pointus trouveront sans doute un niveau de détail hallucinant au niveau de la gestion. Prenons un exemple bien précis donné par les développeurs. Imaginons que votre gouvernement soit une dictature ou une monarchie contrairement à vos voisins vivant en démocratie. Si l’influence de ces derniers est assez importante, votre peuple pourra exiger le même régime. Des conflits internes peuvent ainsi éclater si vous ne faites pas attention.

Les combats ont également de quoi saliver. Etant donné notre ère archaïque, nous n’avons pu qu’expérimenter des affrontements à petites échelles. Toutefois, nous avons pu constater que les forces de chacun, les types d’unités et le terrain où l’on choisi de se battre sont des points à clairement ne pas négliger. Encore une fois, on nous a fait rêver avec des batailles énormes à l’image des guerres napoléoniennes ou d’autres qui seront bien plus avancées avec de l’armement plus moderne. Malgré nos interrogations, il semble que la barre soit placée très haute avec peu de limites à ce niveau-là.

Le brassage des cultures est une chose que l’on a également hâte de prendre en main. En passant à une nouvelle ère, il est possible de piocher une autre culture qui viendra apporter de nouveaux traits ou bien il sera possible de transcender celle que l’on a déjà. Si vous voulez arriver jusqu’à notre époque avec les babyloniens, c’est possible.

Clavier et souris en main, l’interface de Humankind est assez intuitive malgré l’inévitable surcharge à l’écran. Heureusement, des paramètres sont là pour « nettoyer » un peu notre visibilité. Graphiquement, le titre s’en sort pour l’instant plutôt bien. La direction artistique est un peu moins originale par rapport aux précédents projets mais cela donne un rendu « authentique » assez réussi. Les quelques musiques que l’on a écoutées ne nous ont pas donné envie de couper le son au bout de quelques minutes, bien au contraire mais c’est un point qui faudra juger sur plusieurs heures.