Le studio miHoYo (Genshin Impact) annonce la création de la marque HoYoverse, son univers virtuel

Le succès de Genshin Impact est indéniable et ne cesse de croître avec le temps. Malgré toutes les critiques que l’on peut faire et plus précisément sur l’aspect économique qui est discutable, le jeu du studio chinois MiHoYo est plus que rentable. Il était alors évident que l’entreprise n’allait pas s’arrêter là, leur vision allant au delà des frontières vidéoludiques. Le studio alors annoncé HoYoverse, une nouvelle marque pour un « univers virtuel ».

Un concept à ses balbutiements

Concrètement, tout ce qui tourne autour de cet HoYoverse est encore flou, car il s’agit en réalité d’une marque déposée par l’entreprise. Bon nombre d’utilisateur sur les réseaux sociaux sont d’ailleurs tout autant dans le flou, pensant que l’entreprise chinoise veut créer un multiverse à la Marvel avec son jeu Genshin Impact.

Mais il n’est pas du tout question de ça ici. MiHoYo veut juste s’étendre à d’autres médias et d’autres supports. Sur son site officiel, le studio présente cela de la manière suivante :

« La marque vise à créer et à proposer une expérience de monde immersif aux joueurs du monde entier à travers divers services de divertissements […] Notre mission en créant HoYoverse est de créer un monde virtuel vaste et axé sur le contenu, que ce soit dans les jeux, les anime ou encore d’autres types de divertissements »

Que peut-on alors espérer de tout ça ? MiHoYo va sûrement développer sa production de contenu à d’autres médias, à l’anime par exemple, mais aussi à la recherche technologique dans leurs différents pôles à Montréal, Los Angeles, Singapour, Tokyo et Séoul. Le studio promet aussi de travailler sur de nouvelles façons d’améliorer l’expérience des joueurs.

Tout cela est tout de même un peu vague. La volonté de s’étendre est en revanche plutôt claire, et on restera attentif afin de voir ce qui sortira sous cette nouvelle marque HoYoverse.