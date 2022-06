Honkai Star Rail : Le RPG de HoYoverse dévoile un trailer et une nouvelle zone

HoYoverse n’était pas uniquement présent au Summer Game Fest pour nous parler de Zenless Zone Zero, son prochain jeu d’action aux allures de roguelike, puisque le studio chinois devait aussi nous montrer plus d’images de Honkai: Star Rail. Sachant que ce RPG est plus avancé que Zenless Zone Zero, on s’attendait à découvrir une date de sortie, mais il faudra simplement se contenter d’un nouveau trailer qui s’attarde sur le scénario et sur la présentation d’une nouvelle zone.

Le voyage à travers l’espace vous attend

Préparez-vous à embarquer prochainement dans une aventure de science-fiction dans lequel vivent des Eons, des incarnations des principes fondamentaux du monde qui voyagent entre les planètes.

Un pitch pour le moins abstrait, mais il faut retenir que l’on incarnera un protagoniste qui reçoit un Stellaron, autrement dit une « graine de ruine », et qui va voyager à travers l’espace grâce au Astral Express tout en poursuivant les traces des Eons, et en se faisant tout un tas d’amis sur la route. On découvre justement l’une des zones que l’on va visiter à la toute fin de ce trailer, appelée Xianzhou Luofu.

Il faudra se contenter de cet aperçu pour le moment, sachant que Honkai: Star Rail est actuellement en plein cœur de sa seconde phase de bêta, qui se déroule sur PC et smartphones.