Assassin’s Creed : Un coffret 5 vinyles pour fêter les 15 ans de la série

Plus tôt en juillet, le label Laced Records avait annoncé un coffret contenant plusieurs vinyles regroupant plus de 70 titres issus des jeux Assassin’s Creed. Déjà repérée chez certains revendeurs, le distributeur français Just for Games confirme aujourd’hui la sortie française de cette édition un peu spéciale. La sortie est prévue pour début 2023 et les précommandes viennent d’ouvrir. Voici toutes les informations.

Un coffret assassin

Si la saga Assassin’s Creed a évolué au fil du temps, sa musique reste gravée dans nos mémoires. Les compositions ont souvent fait mouche avec des thèmes marquants sur de nombreux épisodes. Afin de célébrer dignement les 15 ans de la série (oui, le premier est sorti en novembre 2007, déjà !), Laced Records s’est rapproché d’Ubisoft pour proposer un coffret collector contenant 5 vinyles pour un total de 70 morceaux.

On y retrouve des musiques issues de douze des épisodes, avec notamment le thème principal de plusieurs jeux, comme Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Origins ou celui de Black Flag mais aussi des sons qui feront forcément vibrer les fans, notamment City of Jerusalem ou le thème de Rome des premiers titres. La liste complète des musiques est disponible plus bas.

Où acheter le coffret vinyle Assassin’s Creed

Ce coffret s’intitule Assassin’s Creed Leap Into History (Original Soundtrack) 5LP et sera disponible le 3 mars 2023 en France. Les vinyles seront proposés dans des manchons en carton illustrés, le tout dans une boîte rigide aux couleurs de la saga. Comptez 139.99€ pour mettre la main dessus.

Voici où précommander le coffret vinyle :

Liste complète des musiques

Disque 1

SIDE A (Assassin’s Creed Odyssey)

Legend of the Eagle Bearer (Main Theme) [feat. Mike Georgiades]

The 300

Odyssey (Greek version) [feat. Mike Georgiades & Fanny Perrier-Rochas]

Phoibe the Orphan (feat. Mike Georgiades)

The Cult of Kosmos

Assassin’s Creed

SIDE B (Assassin’s Creed Origins)

Assassin’s Creed Origins Main Theme

Bayek of Siwa

Return of the Medjay

The Shimmering Sands

Legions of Blood

Moonlight on the Nile

The Order of Ancients

Ezio’s Family (Origins Version)

Disque 2

SIDE A (Assassin’s Creed Valhalla)

Assassin’s Creed Valhalla Main Theme (feat. Einar Selvik)

Leofirth’s Honor

Kingdom of Wessex

Ravensthorpe

Hrafnsmál – The Words of the Raven (Skaldic Version)

Vígahugr – Lust for Battle (Skaldic Version)

SIDE B (Assassin’s Creed)

City of Jerusalem

Flight Through Jerusalem

Acre Underworld

Masyaf In Danger

Meditation Begins

The Bureau

Disque 3

SIDE A (Assassin’s Creed II)

Ezio’s Family

Florence Tarantella

Home In Florence

Ezio & Caterina

Flight Over Venice 1

The Madam

SIDE B (Assassin’s Creed Brotherhood & Revelations)

Assassin’s Creed Theme

City of Rome

Echoes of the Roman Ruins

Fight or Flight

Labored And Lost

Disque 4

SIDE A (Assassin’s Creed IV Black Flag)

Assassin’s Creed IV Black Flag Main Theme

The High Seas

Take What Is Ours!

Leave her Johnny

Randy Dandy Oh

Lowlands Away

Drunken Sailor

Fish in the Sea

SIDE B (Assassin’s Creed III)

Assassin’s Creed III Main Theme

Fight Club

HomeStead

Welcome to Boston

Beer and Friends

Trouble in Town

Through the Frontier

The Aquila

Disque 5

SIDE A (Assassin’s Creed Unity & Rogue)

Unity

Danton’s Sacrifice

Versailles for Sore Eyes

Ballroom Fight (Invention No. 13 in D Minor)

Chase by Chase Basis

Spies, Taxes, and the Third Estate

Welcome to the Brotherhood

Rather Death Than Slavery

Agnus Dei

SIDE B (Assassin’s Creed Syndicate)